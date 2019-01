The third edition of the Soundcity MVP Awards was held at t

on Sunday, January 6, 2019 with a number of Nigerian artists emerging winners in different categories.





Burna Boy who had a fantastic 2018 with back-to-back hit songs was the biggest winner for the night, walking home with Best Male MVP, Song of the year,

choice award and the African artisite of the year award.





Here is the full list of winners at the Soundcity MVP Awards 2019





BEST MALE MVP

1. BURNA BOY- WINNER

2. NASTY C

3. MR EAZI

4. OLAMIDE

5. A.K.A

6. SHATTA WALE

7. HARMONIZE

8. DIAMOND PLATNUMZ

9. DAVIDO

10. WIZKID









BEST FEMALE MVP

1. BUSISWA- WINNER

2. SIMI

3. NINIOLA

4. TIWA SAVAGE

5. YEMI ALADE

6. SHEKHINAH

7. EFYA

8. BECCA

9. LADY ZAMAR

10. MAUA SAMA









BEST HIP HOP

1. M.I ABAGA

2. KHALIGRAPH JONES

3. NASTY C

4. AKA- WINNER

5. KWESI ARTHUR

6. PHYNO

7. SARKODIE

8. KWESTA

9. FALZ

10. MEDIKAL









BEST POP

1. KIZZ DANIEL

2. FALLY IPUPA

3. TIWA SAVAGE

4. YEMI ALADE

5. DAVIDO- WINNER

6. DIAMOND PLATNUMZ

7. MAYORKUN

8. WIZKID

9. KUAMI EUGENE

10. MR EAZI









BEST COLLABORATION

1. MAKHE – DJ MAPHORISA, DJ SIMBA FT MOONCHILD SANELLY

2. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI- WINNER

3. JIBEBE – DIAMOND PLATNUMZ, MBOSSO, LAVA LAVA

4. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ

5. ISSA GOAL – NAIRA MARLEY, OLAMIDE, LIL KESH

6. SPIRIT – KWESTA FT WALE

7. FAKE LOVE – WIZKID AND DUNCAN MIGHTY

8. CLUB CONTROLLER – PRINCE KAYBEE FT LASOULMATES

9. SAID – NASTYC & RUNTOWN

10. AMAKA – 2FACE IDIBIA FT. PERRUZI









DIGITAL ARTISTE OF THE YEAR

1. DAVIDO

2. TIWA SAVAGE

3. MR EAZI- WINNER

4. BURNA BOY

5. CASSPER NYOVEST

6. VANESSA MDEE

7. FALZ

8. WIZKID

9. DIAMOND PLATNUMZ

10. YEMI ALADE









VIDEO OF THE YEAR

1. GRINGO – SHATTA WALE

2. MIDNIGHT DRUM – A PASS, ROUGE, FIK FAMEICA

3. SHORT N’ SWEET – SAUTI SOL

4. YE – BURNA BOY

5. FEVER – WIZKID

6. SURRENDA – ADEKUNLE GOLD

7. SCIENCE STUDENT – OLAMIDE

8. KING – NASTY C FT A$AP FERG

9. HEAL THE WORLD – PATORANKING- WINNER

10. KSAZOBALIT – CASSPER NYOVEST









BEST GROUP OR DUO

1. DISTRUCTION BOIZ

2. SAUTI SOL

3. NAVY KENZO- WINNER

4. MICASA

5. MAFIKIZOLO

6. SHOW DEM CAMP

7. R2BEES

8. TOOFAN

9. GOLD FISH

10. REGGIE N’ BOLLIE





SONG OF THE YEAR

1. YE – BURNA BOY- WINNER

2. SHORT & SWEET – SAUTI SOL FT NYASHINKI

3. AFRICAN BEAUTY – DIAMOND PLATNUMZ FT. OMARION

4. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI

5. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ

6. MAKHE – DJ MAPHORISA, DJ SIMBA FT MOONCHILD SANELLY

7. SKELETON MOVES – MASTER KG

8. ASSURANCE – DAVIDO

9. AMAKA – TUFACE IDIBIA

10. KWANGWARU – HARMONIZE FT. DIAMOND PLATNUMZ









BEST NEW ARTISTE

1. KIDI

2. SHO MADJOZI

3. ODUNSI

4. PERUZZI

5. TENIOLA- WINNER

6. KIDA KUDZ

7. SHANE EAGLE

8. KING PROMISE

9. KWESI ARTHUR

10. MBOSSO









VIEWER'S CHOICE

1. YE – BURNA BOY

2. DROGBA – AFRO B

3. SOMISO – WANDE COAL- WINNER

4. SCIENCE STUDENT – OLAMIDE

5. FEVER – WIZKID

6. SOCO – STARBOY FT WIZKID, TERRI, SPOTLESS & CEEZA MILLI

7. KUPE DANCE – A STAR

8. MAGUN (RMX) – NINIOLA FT. BUSISWA

9. AVAILABLE – PATORANKING

10. TIWA’S VIBE – TIWA SAVAGE









LISTENER'S CHOICE

1. CLUB CONTROLLER – PRINCE KAYBEE FT LASOULMATES

2. KATIKA – NAVY KENZO FT. DIAMOND PLATNUMZ

3. SOCO – STARBOY

4. YE – BURNA BOY- WINNER

5. WETIN WE GAIN – VICTOR AD

6. KWANGQARU – HARMONIZE FT DIAMOND PLATNUMZ

7. FAKE LOVE – WIZKID & DUNCAN MIGHTY

8. CONFUSION – KUAMI EUGENE

9. CCTV – KING PROMISE FT. MUGEEZ, SARKODIE

10. ASKAMAYA – TENI









AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR

1. KILLERTUNES

2. JULZ

3. SARS

4. NAHREEL

5. NORTHBOI

6. DJ TIRA

7. PHANTOM- WINNER

8. SPEROACHBEATZ

9. FRESH VDM

10. KEL P





AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

1. BURNA BOY (Winner)

2. DAVIDO

3. SARKODIE

4. YEMI ALADE

5. A.K.A

6. TIWA SAVAGE

7. WIZKID

8. DIAMOND PLATNUMZ

9. NASTY C

10. OLAMIDE





AFRICAN DJ OF THE YEAR

1. BLACK COFFEE

2. DJ SPINALL

3. DJ MIC SMITH

4. DJ KAYWISE

5. DJ XCLUSIVE

6. DJ NEPTUNE- WINNER

7. PRINCE KAYBE

8. DJ ARAFAT

9. DJ MAPHORISA

10. DJ VYRUSKY

