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Monday, June 15, 2020 0
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Nigerian artistes, Burna Boy and Rema, have been nominated in the Best International Act and Viewers’ Choice: Best International Act categories, respectively at the 2020 edition of the BET Awards.

Other contenders in the Best International Act category include South African singer, Sho Madjozi and Innos’B from the Democratic Republic of Congo.

This is the second time Burna Boy has been nominated in Best International Act after winning the award in 2019.

Giving an acceptance speech in 2019 on his behalf,  his mom who also doubles as his manager, famously steered the crowd with tales of being black.


The 2020 BET Awards will mark  the ceremony’s 20th anniversary and BET’s 40th anniversary.

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCÉ

H.E.R.

JHENE AIKO

KEHLANI

LIZZO

SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK

CHRIS BROWN

JACQUEES

KHALID

THE WEEKND

USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

EARTHGANG

GRISELDA

JACKBOYS

MIGOS

BEST COLLABORATION

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER

FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD

H.E.R. FT. YG – SLIDE

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER

WALE FT. JEREMIH – ON CHILL

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

DOJA CAT

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DABABY – BOP

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER

DOJA CAT – SAY SO

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER

RODDY RICCH – THE BOX

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

EIF RIVERA

TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH

LIL NAS X

POP SMOKE

RODDY RICCH

SUMMER WALKER

YBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU – LIZZO

FEVER – MEGAN THEE STALLION

HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ

I USED TO KNOW HER – H.E.R.

KIRK – DABABY

PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

FRED HAMMOND – ALRIGHT

JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUT

KANYE WEST – FOLLOW GOD

KIRK FRANKLIN – JUST FOR ME

PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLAN

THE CLARK SISTERS – VICTORY

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT

CYNTHIA ERIVO

ISSA RAE

REGINA KING

TRACEE ELLIS ROSS

ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER

EDDIE MURPHY

FOREST WHITAKER

JAMIE FOXX

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT

ASANTE BLACKK

JAHI DI’ALLO WINSTON

MARSAI MARTIN

MILES BROWN

STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE

DOLEMITE IS MY NAME

HARRIET

HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ

JUST MERCY

QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEÉ WILSON

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

KAWHI LEONARD

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

PATRICK MAHOMES II

STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS – UNDERDOG

BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRL

CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANIN

LAYTON GREENE – I CHOOSE

LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPO

RAPSODY FT. PJ MORTON – AFENI

VIEWER’S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DABABY – BOP

FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMER

RODDY RICCH – THE BOX

THE WEEKND – HEARTLESS

BEST INTERNATIONAL ACT

BURNA BOY (NIGERIA)

INNOSS’B (DRC)

SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)

DAVE (U.K.)

STORMZY (U.K.)

NINHO (FRANCE)

S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)

SHA SHA (ZIMBABWE)

CELESTE (U.K.)

YOUNG T & BUGSEY (U.K.)

HATIK (FRANCE)

STACY (FRANCE)




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