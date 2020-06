Other contenders in the Best International Act category include South African singer, Sho Madjozi and Innos’B from the Democratic Republic of Congo.This is the second time Burna Boy has been nominated in Best International Act after winning the award in 2019.Giving an acceptance speech in 2019 on his behalf, his mom who also doubles as his manager, famously steered the crowd with tales of being black.The 2020 BET Awards will mark the ceremony’s 20th anniversary and BET’s 40th anniversary.BEYONCÉH.E.R.JHENE AIKOKEHLANILIZZOSUMMER WALKERANDERSON .PAAKCHRIS BROWNJACQUEESKHALIDTHE WEEKNDUSHERCHLOE X HALLECITY GIRLSEARTHGANGGRISELDAJACKBOYSMIGOSCHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCEDJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHERFUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOODH.E.R. FT. YG – SLIDEMEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMERWALE FT. JEREMIH – ON CHILLDABABYDRAKEFUTURELIL BABYRODDY RICCHTRAVIS SCOTTCARDI BDOJA CATLIZZOMEGAN THEE STALLIONNICKI MINAJSAWEETIECHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCEDABABY – BOPDJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHERDOJA CAT – SAY SOMEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMERRODDY RICCH – THE BOXBENNY BOOMCOLE BENNETTDAVE MEYERSDIRECTOR XEIF RIVERATEYANA “SPIKE TEE” TAYLORDANILEIGHLIL NAS XPOP SMOKERODDY RICCHSUMMER WALKERYBN CORDAECUZ I LOVE YOU – LIZZOFEVER – MEGAN THEE STALLIONHOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉI USED TO KNOW HER – H.E.R.KIRK – DABABYPLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCHDR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARDFRED HAMMOND – ALRIGHTJOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUTKANYE WEST – FOLLOW GODKIRK FRANKLIN – JUST FOR MEPJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLANTHE CLARK SISTERS – VICTORYANGELA BASSETTCYNTHIA ERIVOISSA RAEREGINA KINGTRACEE ELLIS ROSSZENDAYABILLY PORTEREDDIE MURPHYFOREST WHITAKERJAMIE FOXXMICHAEL B. JORDANOMARI HARDWICKALEX HIBBERTASANTE BLACKKJAHI DI’ALLO WINSTONMARSAI MARTINMILES BROWNSTORM REIDBAD BOYS FOR LIFEDOLEMITE IS MY NAMEHARRIETHOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉJUST MERCYQUEEN & SLIMAJEÉ WILSONCLARESSA SHIELDSCOCO GAUFFNAOMI OSAKASERENA WILLIAMSSIMONE BILESGIANNIS ANTETOKOUNMPOKAWHI LEONARDLEBRON JAMESODELL BECKHAM JR.PATRICK MAHOMES IISTEPHEN CURRYALICIA KEYS – UNDERDOGBEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRLCIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANINLAYTON GREENE – I CHOOSELIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPORAPSODY FT. PJ MORTON – AFENICHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCEDABABY – BOPFUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOODMEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMERRODDY RICCH – THE BOXTHE WEEKND – HEARTLESSBURNA BOY (NIGERIA)INNOSS’B (DRC)SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)DAVE (U.K.)STORMZY (U.K.)NINHO (FRANCE)S.PRI NOIR (FRANCE)REMA (NIGERIA)SHA SHA (ZIMBABWE)CELESTE (U.K.)YOUNG T & BUGSEY (U.K.)HATIK (FRANCE)STACY (FRANCE)