Full draw for the Europa League last 16 made on Friday:Istanbul Basaksehir (TUR) v FC Copenhagen (DEN)Olympiakos (GRE) v Wolves (ENG)Rangers (SCO) v Bayer Leverkusen (GER)Wolfsburg (GER) v Shakhtar Donetsk (UKR)Inter Milan (ITA) v Getafe (ESP)Sevilla (ESP) v Roma (ITA)Eintracht Frankfurt (GER) or Salzburg (AUT) v Basel (SUI)LASK (AUT) v Manchester United (ENG)First legs to be played on March 12Second legs to be played on March 19