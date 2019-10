Signup for FREE news updates, latest information and hottest gists everyday

The Collated UEFA Champions League results on Tuesday:At BrugesClub Brugge (BEL) 0 Paris Saint-Germain 5 (FRA) (Icardi 7, 63, Mbappe 61, 79, 83)At Istanbul, TurkeyGalatasaray (TUR) 0 Real Madrid (ESP) 1 (Kroos 18)At AthensOlympiakos (GRE) 2 (El Arabi 23, Guilherme 79) Bayern Munich (GER) 3 (Lewandowski 34, 62, Tolisso 75)At LondonTottenham (ENG) 5 (Kane 9, 72, Son 16, 44, Lamela 57) Red Star Belgrade (SRB) 0At Manchester, EnglandManchester City (ENG) 5 (Aguero 34, 38-pen, Sterling 58, 64, 69) Atalanta (ITA) 1 (Malinovskyi 28-pen)At KharkivShakhtar Donetsk (UKR) 2 (Konoplyanka 16, Dodo 75) Dinamo Zagreb (CRO) 2 (Dani Olmo 25, Orsic 60-pen)At Turin, ItalyJuventus (ITA) 2 (Dybala 77, 80) Lokomotiv Moscow (RUS) 1 (Miranchuk 30)At MadridAtletico Madrid (ESP) 1 (Morata 78) Bayer Leverkusen (GER) 0Playing Wednesday (1900 GMT unless stated)Red Bull Salzburg v Napoli,Genk v LiverpoolInter Milan v Borussia DortmundSlavia Prague v BarcelonaRB Leipzig v Zenit St Petersburg (1655)Benfica v LyonAjax v Chelsea (1655)Lille v Valencia(AFP)