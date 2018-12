The shortlists for the 2018 Confederation of African Football awards were announced on Friday:Alex Iwobi (Nigeria, Arsenal/ENG), Andre Onana (Cameroon, Ajax/NED), Anis Badri (Tunisia, Esperance), Denis Onyango (Uganda, Mamelodi Sundowns/RSA), Mehdi Benatia (Morocco, Juventus/ITA), Mohamed Salah (Egypt, Liverpool/ENG), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon,Arsenal/ENG), Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City/ENG), Sadio Mane (Senegal, Liverpool/ENG), Walid Soliman (Egypt, Al Ahly)Abdulai Mukarama (Ghana), Asisat Oshoala (Nigeria), Bassira Toure (Mali), Chrestinah Kgatlana (South Africa), Elizabeth Addo (Ghana), Francisca Ordega (Nigeria), Gabrielle Onguene (Cameroon), Janine van Wyk (South Africa), Onome Ebi (Nigeria), Raissa Feudjio (Cameroon), Tabitha Chawinga (Malawi)Achraf Hakimi (Morocco), Franck Kessie (Ivory Coast), Wilfred Ndidi (Nigeria)Aliou Cisse (Senegal), Herve Renard (Morocco), Moine Chaabani (Esperance/TUN)Desiree Ellis (South Africa), Joseph Ndoko (Cameroon), Thomas Dennerby (Nigeria)Madagascar, Mauritania, UgandaCameroon, Nigeria, South Africa