Collated UEFA Champions League results on Tuesday in the third round of group games:At AthensAEK Athens (GRE) 0 Bayern Munich (GER) 2 (Martinez 61, Lewandowski 63)At Amsterdam, NetherlandsAjax (NED) 1 (Mazraoui 90+2) Benfica (POR) 0At Kharkiv, UkraineShakhtar Donetsk (UKR) 0 Manchester City (ENG) 3 (D. Silva 30, Laporte 35, B. Silva 71)At Sinsheim, GermanyHoffenheim (GER) 3 (Kramaric 33, 47, Joelinton 90+2) Lyon (FRA) 3 (Traore 27, Ndombele 59, Depay 67)At RomeRoma (ITA) 3 (Dzeko 30, 43, Under 50) CSKA Moscow (RUS) 0At MadridReal Madrid (ESP) 2 (Benzema 11, Marcelo 55) Viktoria Plzen (CZE) 1 (Hrosovsky 79)At BernYoung Boys (SUI) 1 (Hoarau 55-pen) Valencia (ESP) 1 (Batshuayi 26)At Manchester, EnglandManchester United (ENG) 0 Juventus (ITA) 1 (Dybala 17)