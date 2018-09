From the summation of the results, PDP has 254,698 votes while APC has 254, 345. The difference between both parties is 353 votes.





Ifedayo West Local Government Area

(Winner)

Atakumosa West Local Government Area

(Winner)

Boluwaduro

Local Government Area

(Winner)

(Winner)

(Winner)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC- 413ADP- 2478PDP- 14499SDP- 10188Number of registered voters: 129853Accredited voters: 56019TOTAL VALID VOTES: 52499REJECTED VOTE: 2901VOTE CAST: 55400-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC- 1164APC- 7644PDP- 6122SDP- 4153Number of registered voters: 78120Accredited voters: 39790TOTAL VALID VOTES: 37319REJECTED VOTE: 2290VOTE CAST: 39609-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC- 237ADP- 509APC- 8925PDP- 6608TOTAL VALID VOTES: 35656REJECTED VOTE: 1893VOTE CAST: 37549-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADP:561ADC:136PDP: 4872SDP: 6151Total valid votes = 19,998Rejected votes=1,399Total votes cast = 21,397-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC- 1408ADP- 2194PDP- 4026SDP- 2104Number of registered voters: 30786Accredited voters: 16300TOTAL VALID VOTES: 15360REJECTED VOTE: 920VOTE CAST: 16280-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC 335ADP 1409PDP 9850SDP 7061Number of registered voters: 90110Accredited voters: 40524TOTAL VALID VOTES: 35990REJECTED VOTE: 2309VOTE CAST: 38299-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 249ADP: 1915APC: 10049SDP: 1142TOTAL VALID VOTES : 28267REJECTED VOTES: 2502TOTAL VOTES CAST: 30769No of registered voters : 61977No of accredited voters: 30898-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC – 194ADP -1,053APC – 6,957PDP – 3,200* Registered Voters – 106,309* Accredited Voters – 35,588* Total valid votes – 33,304* Rejected votes – 2,144* Total votes cast – 35,448-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC:119ADP:636PDP: 7231SDP: 3367Number of Registered Voters: 42145Number of Accredited Voters: 20464Total Valid Votes: 19193Rejected Votes: 1144Total Votes Cast: 20337-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC 258ADP 592PDP 11,116SDP 4803Total Valid Votes: 32,787Rejected Votes: 2,109Total Votes Cast: 34,896Registered Voters: 63,652Accredited Voters: 35,061-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 94ADP: 745PDP: 5486SDP: 5158Total Registered Voters: 52684Total Accredited Voters; 20549TOTAL VALID VOTES- 18846TOTAL REJECTED VOTES – 1674TOTAL VOTES CAST- 20520-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 144ADP: 1642PDP: 5133SDP: 2396Total Registered Voters: 32242Total Accredited Voters; 16307TOTAL VALID VOTES- 15240TOTAL REJECTED VOTES – 1024TOTAL VOTES CAST- 16264-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC 236ADP 2834APC: 9882SDP: 1970Total Registered Voters: 68872Total Accredited Voters; 30894TOTAL VALID VOTES- 28157TOTAL REJECTED VOTES – 2474TOTAL VOTES CAST- 30631-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC : 89ADP :758APC: 7025SDP: 1380Total Registered Voters: 59676Total Accredited Voters; 30395TOTAL VALID VOTES- 28672TOTAL REJECTED VOTES – 1631TOTAL VOTES CAST- 30303-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 60ADP : 629PDP : 5218SDP: 2140Total Registered Voters: 35627Total Accredited Voters; 17086-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC :145ADP : 1645PDP : 10,836SDP: 2967Total Registered Voters: 60177Total Accredited Voters; 29267TOTAL VALID VOTES- 26571TOTAL REJECTED VOTES – 2492TOTAL VOTES CAST- 29063-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 1034ADP: 1112PDP: 9879SDP: 2941Total Registered Voters: 57663Total Accredited Voters; 27051TOTAL VALID VOTES- 25654TOTAL REJECTED VOTES – 1369TOTAL VOTES CAST- 27023-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADP: 682APC: 7297SDP: 3460Total Registered Voters: 45903Total Accredited Voters; 23314TOTAL VALID VOTES- 21723TOTAL REJECTED VOTES – 1519TOTAL VOTES CAST- 23242-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC : 96ADP: 183PDP: 8241SDP: 3134Total Registered Voters: 39,188Total Accredited Voters; 21,124TOTAL VALID VOTES- 20,531TOTAL REJECTED VOTES – 847TOTAL VOTES CAST- 21,378-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 158ADP: 2,564APC: 6,517SDP: 4856TOTAL VALID VOTES 22,859TOTAL REJECTED VOTES: 1,410TOTAL VOTES CAST: 24,269TOTAL NUMBER OF REGISTERED VOTERS: 46,558TOTAL NUMBER OF ACCREDITED VOTERS: 24,307-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 109ADP: 1224APC: 9778SDP: 2265TOTAL VALID VOTES: 24380TOTAL REJECTED VOTES: 1186TOTAL VOTES CAST: 25566TOTAL REGISTERED VOTERS: 54921TOTAL ACCREDITED VOTERS: 25697-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APC: 7251SDP: 2408ADP: 2363ADC: 127TOTAL VALID VOTES : 21,220TOTAL REJECTED VOTES: 1,861TOTAL VOTES CAST . 23,081TOTAL REGISTERED VOTERS: 60,600TOTAL ACCREDITED VOTERS :32,569-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC 188ADP 1275PDP 8244SDP 3720Total Number of Registered Voters: 65745Total Number of of Accredited Voters: 26194TOTAL VALID VOTES: 23990TOTAL REJECTED VOTES: 2081TOTAL VOTES CAST: 26071-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 106ADP: 663APC: 7229SDP: 1907Total Number of Registered Voters: 45959Total Number of of Accredited Voters: 22617TOTAL VALID VOTES: 21453TOTAL REJECTED VOTES: 1164TOTAL VOTES CAST: 22617-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC – 137ADP – 1137PDP – 6, 892SDP – 2730Total Registered Voters – 57, 397Accredited: 25, 045-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APC 3182SDP 1377-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APC 5019SDP 1570ADP 718-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PDP 3779SDP 1776-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 79ADP: 388APC: 5442SDP: 2043Total Number of Registered Voters: 31,904Total Number of of Accredited Voters: 17,485TOTAL VALID VOTES:16,157TOTAL REJECTED VOTES :1,260TOTAL VOTES CAST: 17,417-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADC: 83ADP: 357APC: 4512SDP: 855Total Valid Votes: 23,136Total Rejected Votes: 1,605Total Votes Cast: 24,741Number Of Registered Voters: 46,887Number of Accredited Voters: 24,888