Nigerian artistes, Davido, Wizkid, Simi and Tiwa Savage have been nominated for the 2018 All African Music Award (AFRIMA).

The nominees were unveiled by the African Union Commission, AUC, and the International Jury of the All Africa Music Awards, AFRIMA on Tuesday.





Other Nigerian artistes nominated in several categories include: Olamide, Mr Real, 2Baba, Falz, Banky W, Burna Boy, Praiz, Patoranking, Mr P, Wande Coal, Cobhams Asuquo and Kizz Daniel.





The ceremony is scheduled to hold in November.





Below is a full list of the nominees:





ALBUM OF THE YEAR



2 Bombino -Deran

3 Diamond Platnumz – A Boy from Tandale

4 Lartiste -Grandestino

5 Maitre Gims – Ceinture Noire

6 Mr. Leo – Love Original

7 Shekhinah South Africa – Rose Gold

8 Simi Nigeria – Simisola

7 Major Lazer & DJ Maphorisa Ft. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna US/South Africa/Nigeria – Particula

8 Nasty C & Runtown – Said

9 Revolution & Magic System – Kelly

10 Sauti Sol Ft. Patoranking -Melanin

11 Tiwa Savage Ft Wizkid & Spellz- Ma Lo 1 Betty G -Wegegta2 Bombino -Deran3 Diamond Platnumz – A Boy from Tandale4 Lartiste -Grandestino5 Maitre Gims – Ceinture Noire6 Mr. Leo – Love Original7 Shekhinah South Africa – Rose Gold8 Simi Nigeria – Simisola7 Major Lazer & DJ Maphorisa Ft. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna US/South Africa/Nigeria – Particula8 Nasty C & Runtown – Said9 Revolution & Magic System – Kelly10 Sauti Sol Ft. Patoranking -Melanin11 Tiwa Savage Ft Wizkid & Spellz- Ma Lo





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN CONTEMPORARY

1 Charlotte Dipanda Cameroon Sista Ft. Yemi Alade

2 Davido- FIA

3 Diamond Platnumz -Sikomi

4 EX -Tsvigiri

5 Ferre Gola -Premiere Classe

6 Josey -Jour J-O

7 Kidi Ghana Odo Remix Ft. Mayorkun & Davido

8 Kizz Daniel – No Do

9 L’Algérino – Va Bene

10 Mafikizolo – Love Potion

11 Nandy -Tanzania

12 Tekno -Jogodo

13 Wande Coal -So Mi So 1 Charlotte Dipanda Cameroon Sista Ft. Yemi Alade2 Davido- FIA3 Diamond Platnumz -Sikomi4 EX -Tsvigiri5 Ferre Gola -Premiere Classe6 Josey -Jour J-O7 Kidi Ghana Odo Remix Ft. Mayorkun & Davido8 Kizz Daniel – No Do9 L’Algérino – Va Bene10 Mafikizolo – Love Potion11 Nandy -Tanzania12 Tekno -Jogodo13 Wande Coal -So Mi So





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN DANCE OR CHOREOGRAPHY

1 Black M – Bodyguard

2 Cassper Nyovest-Ksazobalit

3 Fally Ipupa – Ecole

4 Ferre Gola – Premiere classe

5 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Ghana Akwaaba

6 Mr P. – Ebeano

7 Olamide – Science Student

8 Rouge (Rudi Smit) – Arumtumtum

9 Rythmz – Fedeti

10 Shekhinah – Please Mr.

11 Toofan – Affairage 1 Black M – Bodyguard2 Cassper Nyovest-Ksazobalit3 Fally Ipupa – Ecole4 Ferre Gola – Premiere classe5 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Ghana Akwaaba6 Mr P. – Ebeano7 Olamide – Science Student8 Rouge (Rudi Smit) – Arumtumtum9 Rythmz – Fedeti10 Shekhinah – Please Mr.11 Toofan – Affairage





BEST AFRICAN DJ



2 DJ Arafat- Dosabado

3 DJ Enimoney – Diet Ft. Tiwa Savage, Reminince & Slimcase

4 DJ Maphorisa -Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly

5 DJ Moh Green- Por Favor Ft. Magasco

6 DJ Oudy 1er – Tourner Kabato

7 DJ Spinall – Nowo Ft. Wizkid

8 DJ Zoumanto -Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie

9 Van Morocco Live Your Dream Ft. Dub Afrika 1 Afrotronix – OyO2 DJ Arafat- Dosabado3 DJ Enimoney – Diet Ft. Tiwa Savage, Reminince & Slimcase4 DJ Maphorisa -Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly5 DJ Moh Green- Por Favor Ft. Magasco6 DJ Oudy 1er – Tourner Kabato7 DJ Spinall – Nowo Ft. Wizkid8 DJ Zoumanto -Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie9 Van Morocco Live Your Dream Ft. Dub Afrika





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ELECTRO

1 Afrotronix – OyO

2 Aminux – Ghanjibo

3 Babes Wodumo -Jiva Hezkombhede Ft. Duma Ntando & Mampintsha

4 Distruction Boyz -Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi

5 DJ Enimoney, Tiwa Savage, Reminince & Slimcase – Diet

6 DJ Maphorisa – Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly

7 Gold Fish – Talk to Me

8 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo – Akwaaba

9 Lartiste – Mafiosa Ft. Carolina

10 Master KG – Skeleton Move Ft. Zanda Zakuza

11 Mr. Real – Legbegbe

12 Patoranking – Available 1 Afrotronix – OyO2 Aminux – Ghanjibo3 Babes Wodumo -Jiva Hezkombhede Ft. Duma Ntando & Mampintsha4 Distruction Boyz -Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi5 DJ Enimoney, Tiwa Savage, Reminince & Slimcase – Diet6 DJ Maphorisa – Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly7 Gold Fish – Talk to Me8 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo – Akwaaba9 Lartiste – Mafiosa Ft. Carolina10 Master KG – Skeleton Move Ft. Zanda Zakuza11 Mr. Real – Legbegbe12 Patoranking – Available





BEST AFRICAN DUO, GROUP OR BAND



1 4Keus – Mignon Garçon Ft. Naza, Keblack & Dry

2 Distruction Boyz – Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi

3 Fnaïre -Siri Siri

4 H-Kayne – Do What You Can’t Ft. Khaoula

5 Mafikizolo – Love Potion

6 Mi Casa – Nana

7 Revolution – Kelly Ft. Magic System

8 Rythmz – Fedeti

9 Sauti Sol – Melanin Ft. Patoranking

10 Toofan – Money Name of Duo/Group/Band Country Track Title1 4Keus – Mignon Garçon Ft. Naza, Keblack & Dry2 Distruction Boyz – Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi3 Fnaïre -Siri Siri4 H-Kayne – Do What You Can’t Ft. Khaoula5 Mafikizolo – Love Potion6 Mi Casa – Nana7 Revolution – Kelly Ft. Magic System8 Rythmz – Fedeti9 Sauti Sol – Melanin Ft. Patoranking10 Toofan – Money





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN HIP HOP

1 Black M – Mama

2 Cassper Nyovest – Ksazobalit

3 Falz -Next Ft. Maleek Berry & Medikal

4 Khaligraph Jones -Rider Ft. Petra

5 Kwesta – Spirit Ft. Wale

6 M.ANIFEST FT KING PROMISE – ME NE WOA

7 MHD -Bodyguard Ft. Sidiki Diabaté

8 Muslim – -Aji M3aya

9 Nadia Nakai & Frank Casino -a Money Calling

10 Shane Eagle – Let it Flow

11 Sofiane – Arafricain Ft. Maître Gims 1 Black M – Mama2 Cassper Nyovest – Ksazobalit3 Falz -Next Ft. Maleek Berry & Medikal4 Khaligraph Jones -Rider Ft. Petra5 Kwesta – Spirit Ft. Wale6 M.ANIFEST FT KING PROMISE – ME NE WOA7 MHD -Bodyguard Ft. Sidiki Diabaté8 Muslim – -Aji M3aya9 Nadia Nakai & Frank Casino -a Money Calling10 Shane Eagle – Let it Flow11 Sofiane – Arafricain Ft. Maître Gims





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN JAZZ

1 Alune Wade – African Fast Food

2 Anabela Aya – I Love You Bue

3 Betty G – Mengedegna

4 Fadhilee – Afirika

5 Sibusiso Mashiloane – Niza 1 Alune Wade – African Fast Food2 Anabela Aya – I Love You Bue3 Betty G – Mengedegna4 Fadhilee – Afirika5 Sibusiso Mashiloane – Niza





BEST AFRICAN RAPPER OR LYRICIST



2 Falz – La Fête

3 Khaligraph Jones – Rider Ft. Petra

4 Muslim – Aji M3aya

5 Nadia Nakai – Naaa Meeaan Ft. Cassper Nyovest

6 Nasty C – Jungle

7 Rouge – Dololo Ft. Bigstar

8 Shane Eagle – Let it Flow 1 Cassper Nyovest – Ksazobalit2 Falz – La Fête3 Khaligraph Jones – Rider Ft. Petra4 Muslim – Aji M3aya5 Nadia Nakai – Naaa Meeaan Ft. Cassper Nyovest6 Nasty C – Jungle7 Rouge – Dololo Ft. Bigstar8 Shane Eagle – Let it Flow





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN POP

1 2Baba – Amaka Ft. Peruzzi

2 Abu Egypt -3 Daqat Ft. Yousra

3 Ammara Brown – Akiliz

4 Fally Ipupa – Mannequin Ft. KeBlack & Naza

5 Kuami Eugene – Angela

6 Lyna Mahyem – Bye Bye Ft. Medi Meyz

7 Maître Gims – La Meme Ft. Vianney

8 MHD & Wizkid- Bella

9 Simi – Joromi

10 Toofan – Money

11 Vanessa Mdee – Wet Ft GNako 1 2Baba – Amaka Ft. Peruzzi2 Abu Egypt -3 Daqat Ft. Yousra3 Ammara Brown – Akiliz4 Fally Ipupa – Mannequin Ft. KeBlack & Naza5 Kuami Eugene – Angela6 Lyna Mahyem – Bye Bye Ft. Medi Meyz7 Maître Gims – La Meme Ft. Vianney8 MHD & Wizkid- Bella9 Simi – Joromi10 Toofan – Money11 Vanessa Mdee – Wet Ft GNako





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN RAGGA, REGGAE & DANCEHALL

1 Burna Boy – Heaven’s Gate Ft. Lily Allen

2 Diamond Platnumz – Hallelujah Ft. Morgan Heritage

3 DJ Moh Green – Kondo Ft. Locko & Axel Tony

4 Jah Prayzah – Angel Lo Ft. Jah Cure

5 MzVee – Sing My Name Ft. Patoranking

6 Patoranking – Suh Different

7 Roberto -Contolola Ft. Patoranking

8 Sauti Sol – Melanin Ft Patoranking

9 Shatta Wale Ghana Gringo

10 Stonebwoy – Hero

11 Van – Live Your Dream Ft. Dub Afrika 1 Burna Boy – Heaven’s Gate Ft. Lily Allen2 Diamond Platnumz – Hallelujah Ft. Morgan Heritage3 DJ Moh Green – Kondo Ft. Locko & Axel Tony4 Jah Prayzah – Angel Lo Ft. Jah Cure5 MzVee – Sing My Name Ft. Patoranking6 Patoranking – Suh Different7 Roberto -Contolola Ft. Patoranking8 Sauti Sol – Melanin Ft Patoranking9 Shatta Wale Ghana Gringo10 Stonebwoy – Hero11 Van – Live Your Dream Ft. Dub Afrika





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN R ‘N’ B & SOUL

1 Asikey – Dark

2 Banky W – Love You Baby

3 Bruna Tatiana – Amo-te

4 Dadju – Bob Marley

5 Djodje & Patoranking – Be Mine

6 Emtee – Me and You Ft. Tiwa Savage

7 Locko – Je Serai La

8 Patty Monroe – Reminiscing

9 Praiz -Champagne and Flowers

10 Shekhinah – Please Mr. 1 Asikey – Dark2 Banky W – Love You Baby3 Bruna Tatiana – Amo-te4 Dadju – Bob Marley5 Djodje & Patoranking – Be Mine6 Emtee – Me and You Ft. Tiwa Savage7 Locko – Je Serai La8 Patty Monroe – Reminiscing9 Praiz -Champagne and Flowers10 Shekhinah – Please Mr.





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ROCK

1 Angelique Kidjo – Once in a Lifetime

2 Bebe Cool – Freedom

3 Betty G – Ere Manew

4 Fokofpolisiekar – Komma

5 Hoba Hoba Spirit – Jnouni

6 Maryam Saleh, – Louca, Tamer Abu Ghazaleh Egypt Ekaa Maksour

7 Rash -Nitachange Ft. Ruff 1 Angelique Kidjo – Once in a Lifetime2 Bebe Cool – Freedom3 Betty G – Ere Manew4 Fokofpolisiekar – Komma5 Hoba Hoba Spirit – Jnouni6 Maryam Saleh, – Louca, Tamer Abu Ghazaleh Egypt Ekaa Maksour7 Rash -Nitachange Ft. Ruff





BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN TRADITIONAL

1 Bombino – Tehigren (The Trees)

2 Fatoumata -Diawara Mali Nterini

3 Harouna Samake -Try Voice

4 Irene Namatovu – Nsambila Nyuma Nga Janzi

5 Raina Ray – Zhar

6 Stephane Akam – Che Woue

7 Teni Nigeria –

8 Themindofay – Sasa

9 Wally Seck – Mirna

10 Wutah – Bronya 1 Bombino – Tehigren (The Trees)2 Fatoumata -Diawara Mali Nterini3 Harouna Samake -Try Voice4 Irene Namatovu – Nsambila Nyuma Nga Janzi5 Raina Ray – Zhar6 Stephane Akam – Che Woue7 Teni Nigeria –8 Themindofay – Sasa9 Wally Seck – Mirna10 Wutah – Bronya





BEST FEMALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC



2 Charlotte Dipanda – Sista Ft. Yemi Alade

3 DJ Lee – Etege

4 Gloria Muliro – Narudisha

5 Janet Otieno – Narudi

6 Ogecha – Ufedo Mi

7 Ruby The Pigeon – Rorisang

8 Sandra Nankoma – Kaddugala 1 Amanda Malela – Kumama2 Charlotte Dipanda – Sista Ft. Yemi Alade3 DJ Lee – Etege4 Gloria Muliro – Narudisha5 Janet Otieno – Narudi6 Ogecha – Ufedo Mi7 Ruby The Pigeon – Rorisang8 Sandra Nankoma – Kaddugala





BEST MALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC



2 Degg J Force – Fale

3 Falz Nigeria – Child of the World

4 Macky2 – Umutima Wandi Ft. Ephraim & Njamba

5 Mr. Leo – Pray

6 Ochu Sheggy – Mabusu Ya Yuda

7 Prosper Menko – Belle Weh Ft. Protek Illasheva

8 Sarkodie – Glory Ft. Yung

9 Stephane Akam – Che Woue

10 Wazih – Be Happy 1 Cobhams Asuquo – One Hit2 Degg J Force – Fale3 Falz Nigeria – Child of the World4 Macky2 – Umutima Wandi Ft. Ephraim & Njamba5 Mr. Leo – Pray6 Ochu Sheggy – Mabusu Ya Yuda7 Prosper Menko – Belle Weh Ft. Protek Illasheva8 Sarkodie – Glory Ft. Yung9 Stephane Akam – Che Woue10 Wazih – Be Happy





MOST PROMISING ARTISTE IN AFRICA



2 Blanche Baily – BonBon

3 DJ Zoumanto – Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie

4 Gaz Mawete – Paulina

5 Kidi -Odo Ft. Mayorkun & Davido

6 King Promise – CCTV Ft. Mugeez

7 Ko-C – Bollo C’est Bollo

8 Kuami Eugene – Confusion

9 Lily – Bad at Love

10 Lyna Mahyem – ByeBye Ft Medi Meyz

11 Tamy -Beautiful Ndozvandiri Ft. Takura & Dobba Don 1 Amanda Malela – Kumama2 Blanche Baily – BonBon3 DJ Zoumanto – Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie4 Gaz Mawete – Paulina5 Kidi -Odo Ft. Mayorkun & Davido6 King Promise – CCTV Ft. Mugeez7 Ko-C – Bollo C’est Bollo8 Kuami Eugene – Confusion9 Lily – Bad at Love10 Lyna Mahyem – ByeBye Ft Medi Meyz11 Tamy -Beautiful Ndozvandiri Ft. Takura & Dobba Don





PRODUCER OF THE YEAR



2 DJ Kore -Casablanca

3 Fresh VDM – Fia

4 GuiltyBeatz – Akwaaba

5 Killertunes – Nowo

6 Laizer Classic – A Boy from Tandale

7 Makwa 6eats – Spirit

8 NorthBoi Nigeria –

9 Renaud Rebillaud – La Meme 1 David Scott, DJ Maphorisa, Shekhinah and Luke Goliath – Rose Gold2 DJ Kore -Casablanca3 Fresh VDM – Fia4 GuiltyBeatz – Akwaaba5 Killertunes – Nowo6 Laizer Classic – A Boy from Tandale7 Makwa 6eats – Spirit8 NorthBoi Nigeria –9 Renaud Rebillaud – La Meme