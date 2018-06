Premier League champions Manchester City will begin their title defence away to Arsenal on the weekend of August 11-12, the English Premier League announced on Thursday as it unveiled the fixtures for the 2018/19 season.The match will also be new Arsenal manager Unai Emery's first in English football's top flight.Premier League 2018/19 fixtures in full:Saturday, 11 August, 2018Arsenal v Man CityAFC Bournemouth v Cardiff CityFulham v Crystal PalaceHuddersfield Town v ChelseaLiverpool v West HamMan Utd v Leicester CityNewcastle United v SpursSouthampton v BurnleyWatford v BrightonWolves v EvertonSaturday, 18 August, 2018Brighton v Man UtdBurnley v WatfordCardiff City v Newcastle UnitedChelsea v ArsenalCrystal Palace v LiverpoolEverton v SouthamptonLeicester City v WolvesMan City v Huddersfield TownSpurs v FulhamWest Ham v AFC BournemouthSaturday, 25 August 2018Arsenal v West HamAFC Bournemouth v EvertonFulham v BurnleyHuddersfield Town v Cardiff CityLiverpool v BrightonMan Utd v SpursNewcastle United v ChelseaSouthampton v Leicester CityWatford v Crystal PalaceWolves v Man CitySaturday, 1 September 2018Brighton v FulhamBurnley v Man UtdCardiff City v ArsenalChelsea v AFC BournemouthCrystal Palace v SouthamptonEverton v Huddersfield TownLeicester City v LiverpoolMan City v Newcastle UnitedWatford v SpursWest Ham v WolvesSaturday, 15 September 2018AFC Bournemouth v Leicester CityChelsea v Cardiff CityEverton v West HamHuddersfield Town v Crystal PalaceMan City v FulhamNewcastle United v ArsenalSouthampton v BrightonSpurs v LiverpoolWatford v Man UtdWolves v BurnleySaturday, 22 September 2018Arsenal v EvertonBrighton v SpursBurnley v AFC BournemouthCardiff City v Man CityCrystal Palace v Newcastle UnitedFulham v WatfordLeicester City v Huddersfield TownLiverpool v SouthamptonMan Utd v WolvesWest Ham v ChelseaSaturday, 29 September 2018Arsenal v WatfordAFC Bournemouth v Crystal PalaceCardiff City v BurnleyChelsea v LiverpoolEverton v FulhamHuddersfield Town v SpursMan City v BrightonNewcastle United v Leicester CityWest Ham v Man UtdWolves v SouthamptonSaturday, 6 October 2018Brighton v West HamBurnley v Huddersfield TownCrystal Palace v WolvesFulham v ArsenalLeicester City v EvertonLiverpool v Man CityMan Utd v Newcastle UnitedSouthampton v ChelseaSpurs v Cardiff CityWatford v AFC BournemouthSaturday, 20 October 2018Arsenal v Leicester CityAFC Bournemouth v SouthamptonCardiff City v FulhamChelsea v Man UtdEverton v Crystal PalaceHuddersfield Town v LiverpoolMan City v BurnleyNewcastle United v BrightonWest Ham v SpursWolves v WatfordSaturday, 27 October 2018Brighton v WolvesBurnley v ChelseaCrystal Palace v ArsenalFulham v AFC BournemouthLeicester City v West HamLiverpool v Cardiff CityMan Utd v EvertonSouthampton v Newcastle UnitedSpurs v Man CityWatford v Huddersfield TownSaturday, 3 November 2018Arsenal v LiverpoolAFC Bournemouth v Man UtdCardiff City v Leicester CityChelsea v Crystal PalaceEverton v BrightonHuddersfield Town v FulhamMan City v SouthamptonNewcastle United v WatfordWest Ham v BurnleyWolves v SpursSaturday, 10 November 2018Arsenal v WolvesCardiff City v BrightonChelsea v EvertonCrystal Palace v SpursHuddersfield Town v West HamLeicester City v BurnleyLiverpool v FulhamMan City v Man UtdNewcastle United v AFC BournemouthSouthampton v WatfordSaturday, 24 November 2018AFC Bournemouth v ArsenalBrighton v Leicester CityBurnley v Newcastle UnitedEverton v Cardiff CityFulham v SouthamptonMan Utd v Crystal PalaceSpurs v ChelseaWatford v LiverpoolWest Ham v Man CityWolves v Huddersfield TownSaturday, 1 December 2018Arsenal v SpursCardiff City v WolvesChelsea v FulhamCrystal Palace v BurnleyHuddersfield Town v BrightonLeicester City v WatfordLiverpool v EvertonMan City v AFC BournemouthNewcastle United v West HamSouthampton v Man UtdTuesday, 4 December 2018AFC Bournemouth v Huddersfield Town - 19:45Brighton v Crystal PalaceBurnley v LiverpoolFulham v Leicester CityWatford v Man CityWest Ham v Cardiff CityWolves v ChelseaMan Utd v ArsenalWednesday, 5 December 201819:45 Everton v Newcastle United20:00 Spurs v SouthamptonSaturday, 8 December 2018Arsenal v Huddersfield TownAFC Bournemouth v LiverpoolBurnley v BrightonCardiff City v SouthamptonChelsea v Man CityEverton v WatfordLeicester City v SpursMan Utd v FulhamNewcastle United v WolvesWest Ham v Crystal PalaceSaturday, 15 December 2018Brighton v ChelseaCrystal Palace v Leicester CityFulham v West HamHuddersfield Town v Newcastle UnitedLiverpool v Man UtdMan City v EvertonSouthampton v ArsenalSpurs v BurnleyWatford v Cardiff CityWolves v AFC BournemouthSaturday, 22 December 2018Arsenal v BurnleyAFC Bournemouth v BrightonCardiff City v Man UtdChelsea v Leicester CityEverton v SpursHuddersfield Town v SouthamptonMan City v Crystal PalaceNewcastle United v FulhamWest Ham v WatfordWolves v LiverpoolSaturday, 26 December 2018Brighton v ArsenalBurnley v EvertonCrystal Palace v Cardiff CityFulham v WolvesLeicester City v Man CityLiverpool v Newcastle UnitedMan Utd v Huddersfield TownSouthampton v West HamSpurs v AFC BournemouthWatford v ChelseaSaturday, 29 December 2018Brighton v EvertonBurnley v West HamCrystal Palace v ChelseaFulham v Huddersfield TownLeicester City v Cardiff CityLiverpool v ArsenalMan Utd v AFC BournemouthSouthampton v Man CitySpurs v WolvesWatford v Newcastle UnitedTuesday, 1 January 2019Arsenal v FulhamAFC Bournemouth v WatfordCardiff City v SpursChelsea v SouthamptonEverton v Leicester CityHuddersfield Town v BurnleyMan City v LiverpoolNewcastle United v Man UtdWest Ham v BrightonWolves v Crystal PalaceSaturday, 12 January 2019Brighton v LiverpoolBurnley v FulhamCardiff City v Huddersfield TownChelsea v Newcastle UnitedCrystal Palace v WatfordEverton v AFC BournemouthLeicester City v SouthamptonMan City v WolvesSpurs v Man UtdWest Ham v ArsenalSaturday, 19 January 2019Arsenal v ChelseaAFC Bournemouth v West HamFulham v SpursHuddersfield Town v Man CityLiverpool v Crystal PalaceMan Utd v BrightonNewcastle United v Cardiff CitySouthampton v EvertonWatford v BurnleyWolves v Leicester CityTuesday, 29 January 201919:45 Arsenal v Cardiff City19:45 AFC Bournemouth v Chelsea19:45 Fulham v Brighton19:45 Huddersfield Town v Everton19:45 Wolves v West Ham20:00 Man Utd v BurnleyWednesday, 30 January 201919:45 Newcastle United v Man City19:45 Southampton v Crystal Palace20:00 Liverpool v Leicester City20:00 Spurs v WatfordSaturday, 2 February 2019Brighton v WatfordBurnley v SouthamptonCardiff City v AFC BournemouthChelsea v Huddersfield TownCrystal Palace v FulhamEverton v WolvesLeicester City v Man UtdMan City v ArsenalSpurs v Newcastle UnitedWest Ham v LiverpoolSaturday, 9 February 2019Brighton v BurnleyCrystal Palace v West HamFulham v Man UtdHuddersfield Town v ArsenalLiverpool v AFC BournemouthMan City v ChelseaSouthampton v Cardiff CitySpurs v Leicester CityWatford v EvertonWolves v Newcastle UnitedSaturday, 23 February 2019Arsenal v SouthamptonAFC Bournemouth v WolvesBurnley v SpursCardiff City v WatfordChelsea v BrightonEverton v Man CityLeicester City v Crystal PalaceMan Utd v LiverpoolNewcastle United v Huddersfield TownWest Ham v FulhamTuesday, 26 February 201919:45 Arsenal v AFC Bournemouth19:45 Cardiff City v Everton19:45 Huddersfield Town v Wolves19:45 Leicester City v Brighton20:00 Crystal Palace v Man UtdWednesday, 27 February 201919:45 Chelsea v Spurs19:45 Newcastle United v Burnley19:45 Southampton v Fulham20:00 Liverpool v Watford20:00 Man City v West HamSaturday, 2 March 2019AFC Bournemouth v Man CityBrighton v Huddersfield TownBurnley v Crystal PalaceEverton v LiverpoolFulham v ChelseaMan Utd v SouthamptonSpurs v ArsenalWatford v Leicester CityWest Ham v Newcastle UnitedWolves v Cardiff CitySaturday, 9 March 2019Arsenal v Man UtdCardiff City v West HamChelsea v WolvesCrystal Palace v BrightonHuddersfield Town v AFC BournemouthLeicester City v FulhamLiverpool v BurnleyMan City v WatfordNewcastle United v EvertonSouthampton v SpursSaturday, 16 March 2019AFC Bournemouth v Newcastle UnitedBrighton v Cardiff CityBurnley v Leicester CityEverton v ChelseaFulham v LiverpoolMan Utd v Man CitySpurs v Crystal PalaceWatford v SouthamptonWest Ham v Huddersfield TownWolves v ArsenalSaturday, 30 March 2019Arsenal v Newcastle UnitedBrighton v SouthamptonBurnley v WolvesCardiff City v ChelseaCrystal Palace v Huddersfield TownFulham v Man CityLeicester City v AFC BournemouthLiverpool v SpursMan Utd v WatfordWest Ham v EvertonSaturday, 6 April 2019AFC Bournemouth v BurnleyChelsea v West HamEverton v ArsenalHuddersfield Town v Leicester CityMan City v Cardiff CityNewcastle United v Crystal PalaceSouthampton v LiverpoolSpurs v BrightonWatford v FulhamWolves v Man UtdSaturday, 13 April 2019Brighton v AFC BournemouthBurnley v Cardiff CityCrystal Palace v Man CityFulham v EvertonLeicester City v Newcastle UnitedLiverpool v ChelseaMan Utd v West HamSouthampton v WolvesSpurs v Huddersfield TownWatford v ArsenalSaturday, 20 April 2019Arsenal v Crystal PalaceAFC Bournemouth v FulhamCardiff City v LiverpoolChelsea v BurnleyEverton v Man UtdHuddersfield Town v WatfordMan City v SpursNewcastle United v SouthamptonWest Ham v Leicester CityWolves v BrightonSaturday, 27 April 2019Brighton v Newcastle UnitedBurnley v Man CityCrystal Palace v EvertonFulham v Cardiff CityLeicester City v ArsenalLiverpool v Huddersfield TownMan Utd v ChelseaSouthampton v AFC BournemouthSpurs v West HamWatford v WolvesSaturday, 4 May 2019Arsenal v BrightonAFC Bournemouth v SpursCardiff City v Crystal PalaceChelsea v WatfordEverton v BurnleyHuddersfield Town v Man UtdMan City v Leicester CityNewcastle United v LiverpoolWest Ham v SouthamptonWolves v FulhamSunday, 12 May 2019Brighton v Man CityBurnley v ArsenalCrystal Palace v AFC BournemouthFulham v Newcastle UnitedLeicester City v ChelseaLiverpool v WolvesMan Utd v Cardiff CitySouthampton v Huddersfield TownSpurs v EvertonWatford v West Ham