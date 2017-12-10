S/N POSITION NAME STATE ZONE
1 NATIONAL CHAIRMAN PRINCE UCHE SECONDUS RIVERS SOUTH-SOUTH
2 DEPUTY NAT. CHAIR. SOUTH ELDER YEMI AKINWONMI OGUN SOUTH-WEST
3 DEP. NAT. CHAIRMAN NORTH SEN. GAMAWA BABAWA GARBA BAUCHI NORTH EAST
4 NATIONAL SECRETARY SENATOR IBRAHIM TSAURI KATSINA NORTH-WEST
5 DEPUTY NAT. SECRETARY DR. AGBO EMMANUEL BENUE NORTH-CENTRAL
6 NATIONAL TREASURER HON. ARIBISALA ADEWALE EKITI SOUTH-WEST
7 DEP. NATIONAL TREASURER ALH. WADA MASU KANO NORTH-WEST
8 FINANCIAL SECRETARY ABDULLHAI HUSSEINI MAIBASARA NIGER NORTH-CENTRAL
9 DEP. FIN. SEC HON. IRONA ALPHONSUS GERALD IMO SOUTH-EAST
10 NAT. ORG. SECRETARY COL. AUSTIN AKOBUNDU (RTD) ABIA SOUTH-EAST
11 DEP. NAT. ORG. SECRETARY BARR. HASSAN YAKUBU NASARAWA NORTH-EAST
12 PUBLICITY SECRETARY KOLA OLOGBONDIYAN KOGI NORTH-CENTRAL
13 DEP. NAT. PUB. SECRETARY HON. DIRAN ODEYEMI OSUN SOUTH-WEST
14 NATIONAL LEGAL ADVISER BAR. EMMANUEL ENOIDEM AKWA IBOM SOUTH-SOUTH
15 DEP. NAT. LEGAL ADVISER BAR. AHMED BELLO LIMAN SOKOTO NORTH-WEST
16 NATIONAL AUDITOR MAI ADAMU MUSTAFA YOBE NORTH-EAST
17 DEP. NAT. AUDITOR MISS DIVINE AMINA ARONG CROSS RIVER SOUTH SOUTH
18 NATIONAL WOMEN LEADER HAJ. MARIYA WAZIRI KEBBI NORTH-WEST
19 DEP. NAT. WOMEN LEADER UMORU ADIZET AUDREY HADIZAT EDO SOUTH-SOUTH
20 NAT. YOUTH LEADER RT. HON. UDEH OKOYE ENUGU SOUTH-EAST
21 DEP. NAT. YOUTH LEADER UMAR BABANGIDA MAINA ADAMAWA NORTH-EAST.
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