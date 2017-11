The West African Examination Council, WAEC, has released list of approved exam towns for West African Senior Secondary School Certificate Examination, WASSCE, private candidates of the 2018 first series.

The list contained names of towns and villages across the country.





WAEC also released list of subjects to be examined the series.





The information obtained from the exam body’s website is reproduced below.





SUBJECTS



2) Further Mathematics

3) English Language

4) Literature-in-English

5) Hausa

6) Igbo

7) Yoruba

8) Biology

9) Chemistry

10) Physics

11) Agricultural Science

12) Government

13) Economics

14) Geography

15) Civic Education

16) Christian Religious Studies

17) Islamic Studies

18) Financial Accounting

19) Commerce 1) General Mathematics2) Further Mathematics3) English Language4) Literature-in-English5) Hausa6) Igbo7) Yoruba8) Biology9) Chemistry10) Physics11) Agricultural Science12) Government13) Economics14) Geography15) Civic Education16) Christian Religious Studies17) Islamic Studies18) Financial Accounting19) Commerce





EXAM TOWNS





FCT Abuja:

Kubwa

Gwagwalada

Karu

Garki KubwaGwagwaladaKaruGarki





ADAMAWA:

NASARAWA:

Akwanga

Keffi Lafia

Mararaba/Masaka/Nyanya

Gbagyi NASARAWA:AkwangaKeffi LafiaMararaba/Masaka/NyanyaGbagyi





BENUE:

Makurdi

Gboko

Otukpo

Katsina-ala MakurdiGbokoOtukpoKatsina-ala





NIGER:

Minna

Suleja MinnaSuleja





OGUN:

Abeokuta

Ota

Ifo

Ijebu-ode

Ibafo

Owode-yewa

Sagamu

Akute

Agbado

Ogijo AbeokutaOtaIfoIjebu-odeIbafoOwode-yewaSagamuAkuteAgbadoOgijo





ONDO:

Akure

Ondo

Owo AkureOndoOwo





IMO:

Aboh-Mbaise Aboh-Mbaise



Nwaorieubi

Orlu

Okigwe

Mgbidi

Owerri

Imo special Ehime-MbanoNwaorieubiOrluOkigweMgbidiOwerriImo special





OYO:

Oyo

U.I./Ojo

Agugu

Gate

Bodija/Bsorun

Mokola/Jericho/Eleyele/Ijokodo

Ring road/Molete

Igboora

Eruwa

Apata

Iseyin

Ogbomoso

Aperin OyoU.I./OjoAguguGateBodija/BsorunMokola/Jericho/Eleyele/IjokodoRing road/MoleteIgbooraEruwaApataIseyinOgbomosoAperin





RIVERS:

Borikiri

Ruuokoro

Rumuokwata

Rumuomasi

G.R.A BorikiriRuuokoroRumuokwataRumuomasiG.R.A





SOKOTO:

Sokoto Sokoto





KEBBI:

Birnin kebbi Birnin kebbi





ZAMFARA:

Gusau Gusau





EKITI:

Ado-ekiti

Ido-ekiti

Ikere-ekiti Ado-ekitiIdo-ekitiIkere-ekiti





BORNO:

Maiduguri Maiduguri





YOBE:

Damaturu Damaturu





EDO:

New Benin

Benin

(Ekenwan) Benin

(Sapele road) Benin

(Ikpoba hill) Ekpoma

Auchi New BeninBenin(Ekenwan) Benin(Sapele road) Benin(Ikpoba hill) EkpomaAuchi





BAYELSA:

Yenagoa

Kolo

Amassoma YenagoaKoloAmassoma





ABIA:

Aba

Umuahia North

Isuochi

Osisioma

Isiala Ngwa

Nigeria Prisons Service Abia AbaUmuahia NorthIsuochiOsisiomaIsiala NgwaNigeria Prisons Service Abia





KOGI:

Lokoja

Okene

Kabba

Idah

Anyigba LokojaOkeneKabbaIdahAnyigba





ENUGU:

Enugu

Agbani

9th Mile

Nsukka EnuguAgbani9th MileNsukka





ANAMBRA:

Awka

Nnewi

Onitsha

Akwaibom

Eket Ikot

ekpene

Uyo AwkaNnewiOnitshaAkwaibomEket IkotekpeneUyo