As the 2018 FIFA World Cup in Russia gets closer, World’s football governing body, FIFA has released the names of match officials who will be at the centre of proceedings for the world cup matches.All the following referees (36) have been selected, but their roles are still unknown.See the list below:Fahad AL MIRDASI (KSA)Alireza FAGHANI (IRN)Ravshan IRMATOV (UZB)Mohammed Abdulla MOHAMED (UAE)Ryuji SATO (JPN)Nawaf Abdulla SHUKRALLA (BHR)Mehdi ABID CHAREF (ALG)Malang DIEDHIOU (SEN)Bakary Papa GASSAMA (GAM)Ghead GRISHA (EGY)Janny SIKAZWE (ZAM)Weyesa Bamlak TESSEMA (ETH)Joel AGUILAR (SLV)Mark W. GEIGER (USA)Jair MARRUFO (USA)Ricardo MONTERO (CRC)John PITTI (PAN)Cesar Arturo RAMOS PALAZUELOS (MEX)Julio BASCUÑAN (CHI)Enrique CACERES (PAR)Andres CUNHA (URU)Nestor PITANA (ARG)Sandro RICCI (BRA)Wilmar ROLDAN (COL)Matthew CONGER (NZL)Norbert HAUATA (TAH)Felix BRYCH (GER)Cüneyt CAKIR (TUR)Sergey KARASEV (RUS)Bjorn KUIPERS (NED)Szymon MARCINIAK (POL)Antonio Miguel MATEU LAHOZ (ESP)Milorad MAZIC (SRB)Gianluca ROCCHI (ITA)Damir SKOMINA (SVN)Clement TURPIN (FRA)