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  1. DANGOTE CEMENT FACTORY IS SELLING CEMENT PROMO PRICE AT LOW FACTORY PRICE OF #1350
    PER BAG.
    WE DELIVER TO ANY PART OF THE COUNTRY PROVIDED THE CUSTOMER(S) ARE (IS)
    READY,
    WILLING AND ABLE TO SELL OUT AS WELL. PRODUCT:DANGOTE CEMENT (50KG) ORIGIN:
    OBAJANA CEMENT FACTORY.NOTE PRICE PER BAG :#1,350 NAIRA ONLY.
    SMALL TRAILER LOAD QTY:600 BAGS AND BIG TRAILER LOAD:900 BAGS .
    TOTAL COST OF SMALL TRAILER LOAD :600 BAGS x #1,350 NAIRA=#810,000 NAIRA
    ONLY
    AND BIG TRAILER LOAD =900 BAGS x#1,350 NAIRA=#1,215,000 NAIRA ONLY.
    NOTE DURATION OF DELIVERY AFTER ORDER=MAXIMUM OF 48 HOURS THAT IS 2 DAYS,
    AND TRANSPORTATION COST DEPENDS ON THE LOCATION OF THE CUSTOMERS .
    CALL MR MUSA DADA on 07038320000 NOW TO BOOK ,
    PURCHASE AND DELIVERY.OFFICE ADDRESS IN KOGI :: OBAJANA CEMENT WARE HOUSE, OBAJANA, KOGI STATE NIGERIA.

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