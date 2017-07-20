Budget: Osinbajo proposes N135.6bn virement 12:39 PM 1 Latest News in Nigeria A+ A- Print Email Acting President Yemi Osinbajo has submitted a virement proposal of N135.6bn to the National Assembly. The money is meant to cover projects across many MDAs, particularly the Ministry of Power/Works/Housing. Details later. Share to:
DANGOTE CEMENT FACTORY IS SELLING CEMENT PROMO PRICE AT LOW FACTORY PRICE OF #1350ReplyDelete
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