The Governor of Yobe state, Ibrahim Geidam, on Wednesday June 28th, approved the appointment of 716 aides.A statement by Shuaibu Abdullahi, the spokesman to the Secretary to the State Government gave the breakdown of the positions as five Liaison Officers, 63 Senior Special Assistants, 470 Special Assistant and 178 Advisers to the 17 Local Government Chairmen. See full list below:
LIAISON OFFICERS
1. Uztaz Baba Gana Mallam Kyari – Religious Affairs
2. Alhaji KosoLawan – Commerce
3. Hajiya Hauwa Bah – Women Affairs
4. Grp. Capt. Kundil Buba (Rtd) – Security
5. Mohammed Dikko – Assembly/Legislative Matters
1. Uztaz Baba Gana Mallam Kyari – Religious Affairs
2. Alhaji KosoLawan – Commerce
3. Hajiya Hauwa Bah – Women Affairs
4. Grp. Capt. Kundil Buba (Rtd) – Security
5. Mohammed Dikko – Assembly/Legislative Matters
2. BADE LOCAL GOVERNMENT
3. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. ABDULLAHI KAKU MUSA
2. ALHAJI YUSUF DINO
3. GARBA IBRAHIM SABON GARI
4. BABA IDI ALHAJI BASHIR
3. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. ABDULLAHI KAKU MUSA
2. ALHAJI YUSUF DINO
3. GARBA IBRAHIM SABON GARI
4. BABA IDI ALHAJI BASHIR
4. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. BUKARDIMA LAWAN
2. GONI BRA MODU
3. ALHAJI BALA JAMILU
4. ALHAJI SULEH SABO
5. MOHAMMED ISHIAKU
6. GALADIMA G. GASHUA
7. MOHAMMED IBRAHIM MOHAMMED
8. MARYAM MUSA DAGONA
9. SANI MOHAMMED
10. MUSA A. MUSA
11. INUSA KADUWA
12. KAKA LAWAN
13. MAGI MAI BADE
14. IBRAHIM INUWA
15. HASSAN KAKU HASSAN
16. MUSA AKISINA
17. KASIM KAFINTA
18. BURSALIMA LAWAN
19. USMAN NAN
20. USMAN LANDI
21. IBRAHIM MOHAMMED BURA
22. MOHAMMED HARUNA
23. MOHAMMED WANZAM
24. GREMA MUSTAPHA ALAGARNO
25. YUSUF MOHAMMED DAGONA
26. BULAMA GADANGU MURZA
27. SAUDE GIRGIRI BIZI
28. BIDAMI AGOCHAKWA SUGUM
29. GAGIYO MASTER MADAMUWA
30. MAIKABO GABAJU TAGALI
31. ALHAJI KANTA GASHUA
5. BURSARI LOCAL GOVERNMENT
6. SENIOR SPECIAL ASSISTANT
7. ALHAJI ALI YERIMA
2. ALHAJI AUDU HUSSAINI
3. ALHAJI BILAL YERIMA GADINE
8. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. BAMAI NGWAMI
2. ALHAJI BULAMA DAMNAWA
3. LABARAN ALI GAMAWA
4. ALHAJI ADAMU JIBURTTI
5. MOHAMMED M. AJI
6. UMARU GIRWAN
7. ALHAJI MAI KURA
8. M. IBRAHIM JAWA
9. MUSA GWAMBAI
10. HON. MUHAMMAD ADAM GIRIM
11. BAMAI BADEMA
12. ALHAJI MAI GARI
13. BUKARTI BAYAMARI
14. MODU GANA DAMAYA
15. ABBA GAJERI
16. ISA MAINA BURURU
17. ABDULRAHMAN BODAIRI
18. MODU MATTI
19. LAWAN AJI KOLO
20. HABU ALHAJI IBRAHIM
21. ALI HASSAN
22. HAJJA FATI GANGA
23. SALE SA’IDU ALULA
24. ALHAJI MUMINI DAPCHI
25. MOHAMMED KWAYAMI DAPCHI
26. ALHAJI SAIDU BATOKO
7. ALHAJI ALI YERIMA
2. ALHAJI AUDU HUSSAINI
3. ALHAJI BILAL YERIMA GADINE
8. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. BAMAI NGWAMI
2. ALHAJI BULAMA DAMNAWA
3. LABARAN ALI GAMAWA
4. ALHAJI ADAMU JIBURTTI
5. MOHAMMED M. AJI
6. UMARU GIRWAN
7. ALHAJI MAI KURA
8. M. IBRAHIM JAWA
9. MUSA GWAMBAI
10. HON. MUHAMMAD ADAM GIRIM
11. BAMAI BADEMA
12. ALHAJI MAI GARI
13. BUKARTI BAYAMARI
14. MODU GANA DAMAYA
15. ABBA GAJERI
16. ISA MAINA BURURU
17. ABDULRAHMAN BODAIRI
18. MODU MATTI
19. LAWAN AJI KOLO
20. HABU ALHAJI IBRAHIM
21. ALI HASSAN
22. HAJJA FATI GANGA
23. SALE SA’IDU ALULA
24. ALHAJI MUMINI DAPCHI
25. MOHAMMED KWAYAMI DAPCHI
26. ALHAJI SAIDU BATOKO
9. DAMATURU LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANT
1. HAJJA YAJALO BADAMA
2. HON. MODU KOLO YAWUDIMA
3. ALAHJI MAMMAN BUKAR ALHAJIRI
4. ALHAJI BABA WAZIRI
5. SARATU SABO
6. FALMATA MAISANDA
10. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. UMARA SHERIFF
2. AUDU A. BABA
3. BA TELA SHERIFF
4. ADAMU TALIO
5. KELLUMI MUSTAPHA
6. SALEH BAKORO
7. HAJJA ASABE
8. GARGA BUKAR POMPOMARI
9. BA’ANA ALII MAIKARO
10. UMAR YARO
11. MANU TABACCO
12. ALI SHETTIMARI
13. ALH. IDI AHMADU
14. MOHAMMED JATAU
15. YAKUBU BARAU
16. UMAR ABBA GONI AJI
17. ALH. USMAN BURA GABAI
18. BULAMA ABBA MASTA
19. KAIGAMA KOLO
20. GALDIMA SARKI
21. BABU USMAN
22. KANNAMI SALARI
23. GONI GARBA
24. MOHAMMED M. KACHALLA
25. FALMATA BUKAR
26. GARBA GANA ALI
27. USMAN HAMMA (WADA NASS)
28. MUHAMMAD KOLO WAKIL
29. ABUBAKAR ABANI DUNGURUM
30. HABU DIKUMARI
31. ALHAJI BA UMAR GARARAMA
32. COMRADE BALA MOHAMMED
11. FIKA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANT
1. HON. SAMAILA DAUYA
2. HON. NUHU BULAMA
3. HON. ABDU GADAKA
4. BABA ABARE
5. AISHA GODOWOLI
12. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. SANI ASHA MALORI
2. BULAMA MAMUDA GASHAKA
3. MAINA ADO ANZE
4. ZAKAR GALKA
5. BAWA GARIN MARA
6. HUSSAINI IDRISSA GOLE
7. ALHAJI NURA DUMBULWA
8. ALHAJI MOHAMMED AHMED KAWUWA
9. ABDULRAMAN ABUBAKAR
10. SALE ADAMU MAIDUWA
11. IBRAHIM FIKA
12. BABA ISA KAROFI
13. AHMADUN KANO
14. DAHIRU MADAKI
15. SHITTU A.NASARA
16. MOHAMMED ISA
17. INUSA A. ABAARE
18. BABI ALHAJI SALE
19. OTHMAN USMAN DAYA
20. SHUGABA SANI GOWOLI
21. UMARU IBRAHIM YELLO
22. HAJIYA BUKKY (WOMEN LEADER)
23. FATIMA ABUBAKAR
24. YAHAYA IDRISS MADAKI
25. ALHAJI BUKAR MARU
26. AHMADU BAFFAYO GARIN CHINDO
27. ABDULLAHI ABUBAKAR
13. FUNE LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MOHAMMED ABBA JAJERE
2. HON. UMAR SANDA SHANGA
3. IDRISSA MAI SALEH
4. HON. MUHAMMAD JALO
5. HAJIYA FATIMA MAI RIGA
14. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABUBAKAR ALIYU NGELZARMA
2. FATI MOH’D WAKIL JAJERE
3. ALH. AUWALU DOGON KUKA
4. BULAMA MAINA TAIYU
5. ZUBAIRU GARBA KAFAJE
6. MAINO TELA BINDIGI
7. SHEHU AHMED DAMAGUM
8. HARUNA MAI KAJI
9. YUSUF ALH. AUDU SINKI
10. ABUBAKAR ABDULKADIR BAUSHE
11. ADAMU GAKO
12. YAKUBU MAINA BABA NGELZARMA
13. ALH. BULAMA ALI DAMAGUM
14. BARDE MOHAMMED BARLAMA
15. MUSA NAKASAU
16. BURA ZANNA DAURA
17. DAUDA DORAW
18. ALHAJI IBRAHIM BUBA JAJERE
19. ALHAJI BANKA JAJERE
20. HAMIDU IBRAHIM GUBANA
21. MAMMAN MAI SAMARI
22. SHUGABA BUBA MASHIO (AWU)
23. ALI GAGA GISHIWARI
24. ABUBAKAR ADAMU RIMI
25. MAI ADAMU BINDIGI
26. ALHAJI AUDU SINKIN
15. GEIDAM LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSITANTS
1. ALHAJI USMAN BORKO
2. ALHAJI GONI GANA MUSTAPHA
3. HAJIYA LADI GAMBOMI
B. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ALH. MAMA GEIDAM
2. HAJJA HADIZA LAWAN
3. WAKIL ALH. GONI
4. HAJJA ZARA GAMBORUMA
5. MALLAM AHMED BAUBAU
6. ALH. MUSA MOHAMMED
7. BABA GANA YAKUBU
8. SULE RABIU RIMI
9. ISA MADAMI
10. BABA GANA BURA
11. MOHAMMED DIKUMA FITCHIMIRAN
12. BUKAR KYARI KADAIYE
13. DALA GREMA
14. KAKA SHAYI
15. MODU DAJINA
16. MODU BORKO
17. ALKALI GONI ZARAMI
18. ALH. GARBA NGULURI
19. BAKO MALADARI
20. BULAMA TIJJANI AJIWANGO
21. ADAM BINTUMI
22. BUKAR WASILIMI SHETTIMA
23. USMAN KAWU
24. ABUBAKAR FANNAMI
25. ALH. YUSUF BANDI
26. MALLAM AMSA BALLE
27. BURA MELERI
28. KOYONZUWA MALAM MALARI
29. INDIMI ALH. WAKIL
30. KADIR MALAMI
31. MUSTAPHA MAI SAJE
31. MUSTAPHA MAI SAJE
32. ALHAJI ALI GONI MAMA
16. GUJBA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HAJJA KELLU GONI
2. AHMED MUSTAPHA MANDUNARI
3. MUHAMMAD BAGARMI ISA
17. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. BAKO YERIMA
2. JIBRILLA USMAN NGARI
3. AHMADU ALHAJI WAZIRI
4. SAMA’ILA JIBRIN
5. HAJIYA KELLU M. ISA
6. ALHAJI ISA KAUGAMA
7. MALLUM KULLOMA
8. BUBA YAYEL
9. BASHIR MALLAM MAI
10. DIPCHA LIMAN KURA
11. NGADA ALI BAMI
12. MODU HASSAN MUTAI
13. ALH. DALA AJI GONIRI
14. ABDU SHERIF KOLOMA
15. BUHARI MUSA
16. HADIZA LAWAN SIDI
17. ALH. FATIMI GOTALA
18. JIBRILLA MUSTAPHA
19. YAJO KUKUWA
20. ALHAJI MUKTAR MALAMDUNARI
21. ALH. BUKAR GUMSUBE
22. ABBA ALH. UMARA INUWA
23. MAINA ALHAJI MARAM
24. LAMBA GALADIMA
25. YA BINTU ABUBAKAR
26. ALHAJI GAMBO HARUNA
18. GULANI LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MUSA HAMIDU GAGURE
2. ALH. NGURNOMA MAIDALA
3. HON. MUHAMMAD BUKAR BARA
19. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABDU TELA DOKSHI
2. TELA ADAMU ZANGO
3. HON. BIRMA BETARA
4. MODU PUKUMA
5. ALH. MUSA INDUMI KUKUWA
6. ABDU A. BUKAR BUMSA
7. BAWA DAN BARNO
8. ALH. WAKIL SALE GABAI
9. DOGO ALHAJI
10. MAMUDA PAPAU NJIBULWA
11. ALI GALTIMARI
12. ADAMU KARFE BARA
13. MUSA DISHI BARA
14. DAUDA AHMADU GAGURE
15. ABDU A. KONTO
16. ABDU MAINA TETTEBA
17. GAMBO MAI KUDI
18. AUWAL MELAFIYA GARINTUWO
19. ALH. HASSAN IBRAHIM
20. MOHAMMED M. MUSA GULANI
21. MOHAMMED LAWAN AHA
22. MAMUDA A. AUDU RUHU
23. AMINU CHOKA
24. NUHU DAN MALLAM
25. UMAR SANDA KUPTO
26. ALHAJI WAKIL SULE
20. JAKUSKO LACAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. IBRAHIM A. HASSAN TAJUWA
2. ALH. ADAMU BRAH
3. UMAR AGUWA MUGURAM
21. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ALI N.P.N. JABA
2. MAIGANA JIBRIN
3. HAMIDU ZAKI
4. MOHAMMED GIRGIR LAWAN
5. MAIFADA MUGURAM
6. ALH. MOHAMMED GAUYA
7. UMARUJE LAFIYA
8. ALH. BINIYA BUDUWA
9. IBRAHIM SHENDE
10. ALH. MOHAMMED ALKALI HAMMA
11. IBRAHIM TEKKE
12. BABAN MALLAM
13. MUDI GARIN BADUKU
14. BUBA IBRAHIM KATANGANA
15. KONGORE BABALE GUZUNBANA
16. SHALA DAMASA
17. ALH. MAMMAN O/C BAYAM
18. DAUDA DORO
19. SAADU ALHASSAN (KONO)
20. SALLAH BILAL
21. ALI KAMBAWO
22. ISA MADAGO
23. SANI GOC
24. HUSSAINI K. ABDULLAHI
25. MOHAMMED NAMALIYA
26. ALHAJI ADAMU LAMIDO
22. KARASUWA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. USMAN ADAMU
2. ALH. BUKAR GREMA WARO
3. ALH. MUSA MAI JAWA
4. HAJIYA TALATU HASSAN GANA
23. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABDULLAHI ALI
2. MALLAM GONI LADANDI
3. LAWAN USMAN
4. UMAR KANTA
5. MAINA BA AUDU
6. MAINA ALHAJI KYARI
7. MALLAM AUDU GARIN MALAN
8. MADO MODU GANA ARIDI
9. HASSAN SANYA
10. YUSUF ABDULLAHI
11. MUHAMMAD ABDULLAHI
12. ALHAJI MAIGARI MAMMAN
13. SHAIABU KILBUWA
14. ALHAJI WARO DAGIRADI
15. GOJE MALLAM KURI
16. WAGANI ZARMA
17. ABDULMUMINI GARBA
18. DALLA DALLA KYALIGANARI
19. BUKAR MAIGARI
20. AHMED MUHAMMAD LABI
21. MUSTAPHA BABAGANA
22. LEFA GANA KARASUWA
23. IBRAHIM USMAN DAN GAYE
24. ALH. ALI MUHAMMAD TABAWA
25. DUM-DUM ALI KARASUWA
26. ALHAJI MUSTPAH MALLAM BAGANA
24. MACHINA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. ALH. MODU DABUWA
2. ALH. MUSTAPHA MACHINA
3. ALH. MUHAMMAD YALAUMA
25. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. YAU MAI ZUMA
2. MUSTAPHA BALUMI
3. MALLAM BABAGANA MACHINA
4. MUSA ANGU ALHAJI MALU
5. DALAU KUKAYASKU
6. MAI BUKAR ALI LAMISU
7. MADU KYARIMI YELAUWA
8. MUSTAPHA FALMIRAM
9. ALH. AUDU BUKAR KIDARO
10. IDI LAWAN MAINAJO
11. SHETU GARBA MACHINA
12. BAGANA MAINA TATANI
13. GAMBO LAWAN BOGO
14. ALHAJI ALIYU UMARA
15. IBRAHIM ISA GOKI
16. FANNA GALLIMA
17. ALH. CHIROMA ALH. BUKAR
18. ASHALLU ALH. AUDU
19. HASSAN AUDU KARAMI
20. LAWAN GANA MACHINA
21. MALLAM BUKAR KABARU
22. MALLAM MODO KANNA KURA
23. MUSA ADAMU
24. MOHAMMED MUSA GARBA
25. ABDULKADIR MUHAMMAD
26. ALHAJI AUDU KIDARO
26. NANGERE LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. ADAMU YAHAYA ALABURA
2. UMAR ALASKA
3. HAJIYA HAUWA ABDU
27. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. SARKIN FADAWA
2. YA’U WIDA
3. HABIBU GABUR
4. ALH. SULE HUSSAINI G. BUZU
5. HASSAN NGIMI
6. HAUWA UMARU
7. ABDULRAHAMAN NANGERE
8. HASSAINA MAI TUWO
9. IDRISSA SANI DORAWA
10. SULE USMAN
11. SANI IBRAHIM JUGWAL
12. JUMMAI DAWASA
13. ALH. MAMUDA BABA
14. SALE DAGARE
15. LAWAN USMAN CHALLEMNO
16. COUNCILLOR ABDULLAHI HASSAN
17. ABDULAZIZ UMAR
18. MUSA RAMA G. GAMBO
19. MUTARI DAN MADUGU
20. MUSA CHORI
21. IDRISSA HASSAN
22. ABDULLAHI FILINGA
23. IBRAHIM HUSSAIN
24. HABU IBRAHIM
25. UMARU WANZAM FADAWA
26. ALHAJI YA’U ABDULKARIM
28. NGURU LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. ALH. LAWAN ZULU
2. ALH. HASSAN DAUDA
3. HON. SANI IBRAHIM MUHAMMED
4. ALH. BURAJI BABAGANA
B. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. GARBA IBRAHIM
2. KABIRU BATURE
3. MOHAMMED AJI
4. ABUBAKAR MUSA
5. UMAR ADAM
6. ABDULKADIR JUMMA
7. MAL. BUHARI YAWALE
8. MANU MELLA
9. ALHAJI YAKUBU SISO
10. HAJJA TALATUWA YUSUF
11. ALH. MALLAM
12. RABIU ADO
13. IBRAHIM ALI BA BURA (BAGONI)
14. JAFARU MAMMAN
15. USMAN MAMMAN KURA
16. HAJJA MAIRA
17. GARBA INUWA
18. HAULE SULE
19. ABDULLAHI ATTAHIRU (DGONJO)
20. AUWAL B. BALA
21. ABDULMUMINI USMAN
22. ABDULLAHI MOHAMMED
23. YA FANNA
24. ZARMA KAKU
25. AUWALU SULAIMAN BURGU
26. ALI LADAN
27. ABUBAKAR KALIFA
28. AISHA HASSAN (MOMO)
29. SABO WADA
30. UMAR ADAM
31. TALBA KACHALLA
29. POTISKUM LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MALUNTA BARAU
2. ALH. BAH MAJEWA
3. HARUNA SARDAUNA POTISKUM
4. MUHAMMAD ALKALI ACCAMA (SARKIYO)
30. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. RABI BABA BUNDI
2. BALA MOHAMMED (KAURA)
3. ALI A. HARUNA
4. HASSAN IDI (BOGOCHO)
5. BAYAYA AUNA
6. ALHAJI AUWAL IBRAHIM
7. MANSUR ISHIYAKU (MAI TATTASE)
8. MAULA ABDULSALAM
9. HON. DAN BALA
10. BASHIR ABUBAKAR
11. YUSUF BOMAI GOJE
12. IBRAHIM ADAMU ALI
13. ALH. ALI ABUBAKAR
14. ADAMU IBRAHIM ALI
15. MAMA KADIJA LUCCU
16. HABU SANDA
17. ABDULLAHI ADAMU
18. AUWALU IBRAHIM RAJU
19. MOHAMMED UMARU
20. IBRAHIM JEJE
21. SUNA MAJE
22. MUSA VILE
23. ABDULSAMU SULEMAN
24. GARBA IBRAHIM TWO MINUTES
25. AHIJO MOHAMMED
26. ALH. HUDU MAI KAJI
27. SAIDU ABUBAKAR BULAMA
28. ABDULSALAM MOHAMMED ATIYAYE
29. IDRISS BABAYO
30. MUSTAPHA KORI
31. ALHAJI BALA MUSA
32. MALLAM HABU DORO
31. TARMUWA LOCAL GOVERNMENT
32. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
33. ALH. MAINA MAFA
2. AIR. OFF. MAMUDA BARDE KORIYEL (Rtd)
3. KACHALLA MA’AJI JUMBAM
34. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. IBRAHIM HARANDE
2. MUKTAR MUHAMMAD
3. MUSTAFA MERAM
4. ADAMU S. PAWA
5. AMINU DAN INU
6. USMAN WAZIRI HUSSAINI
7. IBRAHIM UMARU KILBU
8. ALH. GIRGIRI GODUROMA
9. SAYERI ARDO AHMADU
10. AMINA M. ABBA
11. ALH. MUHAMMAD MARI JUMBAM
12. KASHIM KISKA
13. BUBA MAINA SALEH
14. MAGAJI KAWUWA
15. BARMA LAWAN SANDA
16. DANEJO ADAMU LANTEWA
17. AMBALAM MUSA KARIYARI
18. GARBA ARIMMA MAFA
19. MAL.BUKAR MAFA
20. AHMADU DANDAL
21. SHERIFF MODU MANDADA’A
22. BUNU MAMMADA
23. ABUBAKAR H. KICHI
24. MALA MAI WAZIRI
25. HAJJA FATI USMAN
35. YUNUSARI LOCAL GOVERNMENT
36. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
37. LEFAMI BULAMA
2. HAJJA AISA ALH. MODU
3. UMARU SANDA
38. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
39. MALLAM UNE DAMA
2. HUSSAINI IBRAHIM
3. ALH. MADU KANAMMA
4. SADIQ TIJJANI SALEH
5. ALH. DUNA DEKWA
6. KYARI KOLO
7. MUSTAPHA FATIME
8. MADU MUSTAPHA
9. GORIMA LIMAN
10. LANA IBRAHIM KAFIYA
11. GONI AMINAMI GARAU
12. ALH. AWAKURU
13. USMAN ABANDE
14. MAHIRU ALH. TIJJANI
15. JIBRILLA CHIROMA
16. IDRISSA SHETTIMA
17. FUSAMI ALH. BAI
18. BUKAR GAJI ALH. SAMAILA
19. GONI AISAMI YUNUSARI
20. TAHIRU ALI
21. ALH. KANUMBU
22. TAHIRU GAJI
23. ALHAJI BABA GANA SANSANNA
24. MAIGARI TURU TOSHIA
25. SINTALMA MAIGARI
26. ALHAJI AHMDU YARO
40. YUSUFARI LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
41. HON. ZANNA ZAKARIYA NGURUYE
2. HON. ABBANI GAMBO
3. BAMAI ALI
4. GAMBO ALUWA
42. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
43. ALH. USMAN MAIDASHI
2. GAMBO GANA
3. LAWAN KOLO MAYORI
4. MAGAJI MOHAMMED ABUBAKAR
5. ALH. ADAMU MATO
6. MUHAMMADU B. HARU
7. ISAH BELLO GAKORE
8. ALH. DANLADI SULE
9. ALH. MUSA ISA
10. TELA M. AUDU
11. GREMA KOGUNA
12. IBRAHIM AUDU
13. BELLO ZAKARIYA
14. BA AWA LAUWA
15. KACHALLA GAMBO
16. MOHAMMED DANI ALI
17. RABIU M. HUDU
18. ALHAJI MAMMAN LUSHE
19. KELLU IDI
20. JUMANA GONI KANKARE
21. ALH. MOH’D MUSTAPHA
22. MUHAMMAD WAKIL YUSUFARI
23. ALHAJI BABA ADAMU
24. AMSA BIRMA
25. ALI GONI MAINA
26. ALHAJI MODU YUSUFARI
LOCAL GOVERNMENT SPECIAL ADVISERS
1. BADE
2. Yakubu Namalka Dagona
2. Musa Ahmed Dawayo
3. Usman Buba Tagama
4. Kabiru Mansur Ahmed
5. Danliti Allasa Mudace
6. Abdullahi Sheriff Neily
7. Nasiru Sarki Zango
8. Audu Garba Katuzu
9. Mohammed Dogo Kole
10.Mohammed Shugaba
3. BURSARI
4. Yurai Kuchi Kuchiri
2. Muhammad Aisami Lawan
3. Massa Sunowa
4. Kachalla Bulama
5. Adamu Kachalla Fataka
6. Alhaji Wakil Gurdale
7. Mairamu Alhaji Muhammad
8. Alhaji Muhammad Dapchi
9. Idrissa Mala
10.Hassan Bayamari
5. DAMATURU
6. Bappa A. Ahmed
2. Mohammed A. Kwarawango
3. Mustapha MaiYadi
4. Garba Rabiu
5. Hajja Shehuram Murfa
6. Haruna Adamu
7. Baram Kabaru
8. Isa Dabugu
9. M. Kudi Mainu
10.Alhaji Kachalla Maina
11.Madu Kolo
7. FIKA
8. Inuwa Dan Kwara
2. Habu Dadinka Fika
3. Hajja Maimuna Damazai
4. Malum Makanike
5. Hon. Habu Baba Dala
6. Lawan Hassan
7. Umaru Hassan Goge
8. Zakar Lawan
9. Baba Gambo
10.Babe Alhaji Saleh
9. FUNE
10. Alhaji Sani Usman Tafida
2. Wakil Dajji Saleram
3. Bulama Kachalla
4. Hassan Eli Dogon Kuka
5. Suleman Inusa Miluka
6. Ade Abubakar Galadima
7. Ali Bulama Kule shanga
8. Mai Diyo Allagarno
9. Sani Hammadu Jajere
10. Mainau Tela Bindiga
11. Sani Haruna Dufuna
12. Alhaji Mai Maigoro Kayeri
13. Ayuba Idi Kolere
1. HAJJA YAJALO BADAMA
2. HON. MODU KOLO YAWUDIMA
3. ALAHJI MAMMAN BUKAR ALHAJIRI
4. ALHAJI BABA WAZIRI
5. SARATU SABO
6. FALMATA MAISANDA
10. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. UMARA SHERIFF
2. AUDU A. BABA
3. BA TELA SHERIFF
4. ADAMU TALIO
5. KELLUMI MUSTAPHA
6. SALEH BAKORO
7. HAJJA ASABE
8. GARGA BUKAR POMPOMARI
9. BA’ANA ALII MAIKARO
10. UMAR YARO
11. MANU TABACCO
12. ALI SHETTIMARI
13. ALH. IDI AHMADU
14. MOHAMMED JATAU
15. YAKUBU BARAU
16. UMAR ABBA GONI AJI
17. ALH. USMAN BURA GABAI
18. BULAMA ABBA MASTA
19. KAIGAMA KOLO
20. GALDIMA SARKI
21. BABU USMAN
22. KANNAMI SALARI
23. GONI GARBA
24. MOHAMMED M. KACHALLA
25. FALMATA BUKAR
26. GARBA GANA ALI
27. USMAN HAMMA (WADA NASS)
28. MUHAMMAD KOLO WAKIL
29. ABUBAKAR ABANI DUNGURUM
30. HABU DIKUMARI
31. ALHAJI BA UMAR GARARAMA
32. COMRADE BALA MOHAMMED
11. FIKA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANT
1. HON. SAMAILA DAUYA
2. HON. NUHU BULAMA
3. HON. ABDU GADAKA
4. BABA ABARE
5. AISHA GODOWOLI
12. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. SANI ASHA MALORI
2. BULAMA MAMUDA GASHAKA
3. MAINA ADO ANZE
4. ZAKAR GALKA
5. BAWA GARIN MARA
6. HUSSAINI IDRISSA GOLE
7. ALHAJI NURA DUMBULWA
8. ALHAJI MOHAMMED AHMED KAWUWA
9. ABDULRAMAN ABUBAKAR
10. SALE ADAMU MAIDUWA
11. IBRAHIM FIKA
12. BABA ISA KAROFI
13. AHMADUN KANO
14. DAHIRU MADAKI
15. SHITTU A.NASARA
16. MOHAMMED ISA
17. INUSA A. ABAARE
18. BABI ALHAJI SALE
19. OTHMAN USMAN DAYA
20. SHUGABA SANI GOWOLI
21. UMARU IBRAHIM YELLO
22. HAJIYA BUKKY (WOMEN LEADER)
23. FATIMA ABUBAKAR
24. YAHAYA IDRISS MADAKI
25. ALHAJI BUKAR MARU
26. AHMADU BAFFAYO GARIN CHINDO
27. ABDULLAHI ABUBAKAR
13. FUNE LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MOHAMMED ABBA JAJERE
2. HON. UMAR SANDA SHANGA
3. IDRISSA MAI SALEH
4. HON. MUHAMMAD JALO
5. HAJIYA FATIMA MAI RIGA
14. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABUBAKAR ALIYU NGELZARMA
2. FATI MOH’D WAKIL JAJERE
3. ALH. AUWALU DOGON KUKA
4. BULAMA MAINA TAIYU
5. ZUBAIRU GARBA KAFAJE
6. MAINO TELA BINDIGI
7. SHEHU AHMED DAMAGUM
8. HARUNA MAI KAJI
9. YUSUF ALH. AUDU SINKI
10. ABUBAKAR ABDULKADIR BAUSHE
11. ADAMU GAKO
12. YAKUBU MAINA BABA NGELZARMA
13. ALH. BULAMA ALI DAMAGUM
14. BARDE MOHAMMED BARLAMA
15. MUSA NAKASAU
16. BURA ZANNA DAURA
17. DAUDA DORAW
18. ALHAJI IBRAHIM BUBA JAJERE
19. ALHAJI BANKA JAJERE
20. HAMIDU IBRAHIM GUBANA
21. MAMMAN MAI SAMARI
22. SHUGABA BUBA MASHIO (AWU)
23. ALI GAGA GISHIWARI
24. ABUBAKAR ADAMU RIMI
25. MAI ADAMU BINDIGI
26. ALHAJI AUDU SINKIN
15. GEIDAM LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSITANTS
1. ALHAJI USMAN BORKO
2. ALHAJI GONI GANA MUSTAPHA
3. HAJIYA LADI GAMBOMI
B. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ALH. MAMA GEIDAM
2. HAJJA HADIZA LAWAN
3. WAKIL ALH. GONI
4. HAJJA ZARA GAMBORUMA
5. MALLAM AHMED BAUBAU
6. ALH. MUSA MOHAMMED
7. BABA GANA YAKUBU
8. SULE RABIU RIMI
9. ISA MADAMI
10. BABA GANA BURA
11. MOHAMMED DIKUMA FITCHIMIRAN
12. BUKAR KYARI KADAIYE
13. DALA GREMA
14. KAKA SHAYI
15. MODU DAJINA
16. MODU BORKO
17. ALKALI GONI ZARAMI
18. ALH. GARBA NGULURI
19. BAKO MALADARI
20. BULAMA TIJJANI AJIWANGO
21. ADAM BINTUMI
22. BUKAR WASILIMI SHETTIMA
23. USMAN KAWU
24. ABUBAKAR FANNAMI
25. ALH. YUSUF BANDI
26. MALLAM AMSA BALLE
27. BURA MELERI
28. KOYONZUWA MALAM MALARI
29. INDIMI ALH. WAKIL
30. KADIR MALAMI
31. MUSTAPHA MAI SAJE
31. MUSTAPHA MAI SAJE
32. ALHAJI ALI GONI MAMA
16. GUJBA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HAJJA KELLU GONI
2. AHMED MUSTAPHA MANDUNARI
3. MUHAMMAD BAGARMI ISA
17. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. BAKO YERIMA
2. JIBRILLA USMAN NGARI
3. AHMADU ALHAJI WAZIRI
4. SAMA’ILA JIBRIN
5. HAJIYA KELLU M. ISA
6. ALHAJI ISA KAUGAMA
7. MALLUM KULLOMA
8. BUBA YAYEL
9. BASHIR MALLAM MAI
10. DIPCHA LIMAN KURA
11. NGADA ALI BAMI
12. MODU HASSAN MUTAI
13. ALH. DALA AJI GONIRI
14. ABDU SHERIF KOLOMA
15. BUHARI MUSA
16. HADIZA LAWAN SIDI
17. ALH. FATIMI GOTALA
18. JIBRILLA MUSTAPHA
19. YAJO KUKUWA
20. ALHAJI MUKTAR MALAMDUNARI
21. ALH. BUKAR GUMSUBE
22. ABBA ALH. UMARA INUWA
23. MAINA ALHAJI MARAM
24. LAMBA GALADIMA
25. YA BINTU ABUBAKAR
26. ALHAJI GAMBO HARUNA
18. GULANI LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MUSA HAMIDU GAGURE
2. ALH. NGURNOMA MAIDALA
3. HON. MUHAMMAD BUKAR BARA
19. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABDU TELA DOKSHI
2. TELA ADAMU ZANGO
3. HON. BIRMA BETARA
4. MODU PUKUMA
5. ALH. MUSA INDUMI KUKUWA
6. ABDU A. BUKAR BUMSA
7. BAWA DAN BARNO
8. ALH. WAKIL SALE GABAI
9. DOGO ALHAJI
10. MAMUDA PAPAU NJIBULWA
11. ALI GALTIMARI
12. ADAMU KARFE BARA
13. MUSA DISHI BARA
14. DAUDA AHMADU GAGURE
15. ABDU A. KONTO
16. ABDU MAINA TETTEBA
17. GAMBO MAI KUDI
18. AUWAL MELAFIYA GARINTUWO
19. ALH. HASSAN IBRAHIM
20. MOHAMMED M. MUSA GULANI
21. MOHAMMED LAWAN AHA
22. MAMUDA A. AUDU RUHU
23. AMINU CHOKA
24. NUHU DAN MALLAM
25. UMAR SANDA KUPTO
26. ALHAJI WAKIL SULE
20. JAKUSKO LACAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. IBRAHIM A. HASSAN TAJUWA
2. ALH. ADAMU BRAH
3. UMAR AGUWA MUGURAM
21. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ALI N.P.N. JABA
2. MAIGANA JIBRIN
3. HAMIDU ZAKI
4. MOHAMMED GIRGIR LAWAN
5. MAIFADA MUGURAM
6. ALH. MOHAMMED GAUYA
7. UMARUJE LAFIYA
8. ALH. BINIYA BUDUWA
9. IBRAHIM SHENDE
10. ALH. MOHAMMED ALKALI HAMMA
11. IBRAHIM TEKKE
12. BABAN MALLAM
13. MUDI GARIN BADUKU
14. BUBA IBRAHIM KATANGANA
15. KONGORE BABALE GUZUNBANA
16. SHALA DAMASA
17. ALH. MAMMAN O/C BAYAM
18. DAUDA DORO
19. SAADU ALHASSAN (KONO)
20. SALLAH BILAL
21. ALI KAMBAWO
22. ISA MADAGO
23. SANI GOC
24. HUSSAINI K. ABDULLAHI
25. MOHAMMED NAMALIYA
26. ALHAJI ADAMU LAMIDO
22. KARASUWA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. USMAN ADAMU
2. ALH. BUKAR GREMA WARO
3. ALH. MUSA MAI JAWA
4. HAJIYA TALATU HASSAN GANA
23. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. ABDULLAHI ALI
2. MALLAM GONI LADANDI
3. LAWAN USMAN
4. UMAR KANTA
5. MAINA BA AUDU
6. MAINA ALHAJI KYARI
7. MALLAM AUDU GARIN MALAN
8. MADO MODU GANA ARIDI
9. HASSAN SANYA
10. YUSUF ABDULLAHI
11. MUHAMMAD ABDULLAHI
12. ALHAJI MAIGARI MAMMAN
13. SHAIABU KILBUWA
14. ALHAJI WARO DAGIRADI
15. GOJE MALLAM KURI
16. WAGANI ZARMA
17. ABDULMUMINI GARBA
18. DALLA DALLA KYALIGANARI
19. BUKAR MAIGARI
20. AHMED MUHAMMAD LABI
21. MUSTAPHA BABAGANA
22. LEFA GANA KARASUWA
23. IBRAHIM USMAN DAN GAYE
24. ALH. ALI MUHAMMAD TABAWA
25. DUM-DUM ALI KARASUWA
26. ALHAJI MUSTPAH MALLAM BAGANA
24. MACHINA LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. ALH. MODU DABUWA
2. ALH. MUSTAPHA MACHINA
3. ALH. MUHAMMAD YALAUMA
25. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. YAU MAI ZUMA
2. MUSTAPHA BALUMI
3. MALLAM BABAGANA MACHINA
4. MUSA ANGU ALHAJI MALU
5. DALAU KUKAYASKU
6. MAI BUKAR ALI LAMISU
7. MADU KYARIMI YELAUWA
8. MUSTAPHA FALMIRAM
9. ALH. AUDU BUKAR KIDARO
10. IDI LAWAN MAINAJO
11. SHETU GARBA MACHINA
12. BAGANA MAINA TATANI
13. GAMBO LAWAN BOGO
14. ALHAJI ALIYU UMARA
15. IBRAHIM ISA GOKI
16. FANNA GALLIMA
17. ALH. CHIROMA ALH. BUKAR
18. ASHALLU ALH. AUDU
19. HASSAN AUDU KARAMI
20. LAWAN GANA MACHINA
21. MALLAM BUKAR KABARU
22. MALLAM MODO KANNA KURA
23. MUSA ADAMU
24. MOHAMMED MUSA GARBA
25. ABDULKADIR MUHAMMAD
26. ALHAJI AUDU KIDARO
26. NANGERE LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. ADAMU YAHAYA ALABURA
2. UMAR ALASKA
3. HAJIYA HAUWA ABDU
27. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. SARKIN FADAWA
2. YA’U WIDA
3. HABIBU GABUR
4. ALH. SULE HUSSAINI G. BUZU
5. HASSAN NGIMI
6. HAUWA UMARU
7. ABDULRAHAMAN NANGERE
8. HASSAINA MAI TUWO
9. IDRISSA SANI DORAWA
10. SULE USMAN
11. SANI IBRAHIM JUGWAL
12. JUMMAI DAWASA
13. ALH. MAMUDA BABA
14. SALE DAGARE
15. LAWAN USMAN CHALLEMNO
16. COUNCILLOR ABDULLAHI HASSAN
17. ABDULAZIZ UMAR
18. MUSA RAMA G. GAMBO
19. MUTARI DAN MADUGU
20. MUSA CHORI
21. IDRISSA HASSAN
22. ABDULLAHI FILINGA
23. IBRAHIM HUSSAIN
24. HABU IBRAHIM
25. UMARU WANZAM FADAWA
26. ALHAJI YA’U ABDULKARIM
28. NGURU LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. ALH. LAWAN ZULU
2. ALH. HASSAN DAUDA
3. HON. SANI IBRAHIM MUHAMMED
4. ALH. BURAJI BABAGANA
B. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. GARBA IBRAHIM
2. KABIRU BATURE
3. MOHAMMED AJI
4. ABUBAKAR MUSA
5. UMAR ADAM
6. ABDULKADIR JUMMA
7. MAL. BUHARI YAWALE
8. MANU MELLA
9. ALHAJI YAKUBU SISO
10. HAJJA TALATUWA YUSUF
11. ALH. MALLAM
12. RABIU ADO
13. IBRAHIM ALI BA BURA (BAGONI)
14. JAFARU MAMMAN
15. USMAN MAMMAN KURA
16. HAJJA MAIRA
17. GARBA INUWA
18. HAULE SULE
19. ABDULLAHI ATTAHIRU (DGONJO)
20. AUWAL B. BALA
21. ABDULMUMINI USMAN
22. ABDULLAHI MOHAMMED
23. YA FANNA
24. ZARMA KAKU
25. AUWALU SULAIMAN BURGU
26. ALI LADAN
27. ABUBAKAR KALIFA
28. AISHA HASSAN (MOMO)
29. SABO WADA
30. UMAR ADAM
31. TALBA KACHALLA
29. POTISKUM LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
1. HON. MALUNTA BARAU
2. ALH. BAH MAJEWA
3. HARUNA SARDAUNA POTISKUM
4. MUHAMMAD ALKALI ACCAMA (SARKIYO)
30. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. RABI BABA BUNDI
2. BALA MOHAMMED (KAURA)
3. ALI A. HARUNA
4. HASSAN IDI (BOGOCHO)
5. BAYAYA AUNA
6. ALHAJI AUWAL IBRAHIM
7. MANSUR ISHIYAKU (MAI TATTASE)
8. MAULA ABDULSALAM
9. HON. DAN BALA
10. BASHIR ABUBAKAR
11. YUSUF BOMAI GOJE
12. IBRAHIM ADAMU ALI
13. ALH. ALI ABUBAKAR
14. ADAMU IBRAHIM ALI
15. MAMA KADIJA LUCCU
16. HABU SANDA
17. ABDULLAHI ADAMU
18. AUWALU IBRAHIM RAJU
19. MOHAMMED UMARU
20. IBRAHIM JEJE
21. SUNA MAJE
22. MUSA VILE
23. ABDULSAMU SULEMAN
24. GARBA IBRAHIM TWO MINUTES
25. AHIJO MOHAMMED
26. ALH. HUDU MAI KAJI
27. SAIDU ABUBAKAR BULAMA
28. ABDULSALAM MOHAMMED ATIYAYE
29. IDRISS BABAYO
30. MUSTAPHA KORI
31. ALHAJI BALA MUSA
32. MALLAM HABU DORO
31. TARMUWA LOCAL GOVERNMENT
32. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
33. ALH. MAINA MAFA
2. AIR. OFF. MAMUDA BARDE KORIYEL (Rtd)
3. KACHALLA MA’AJI JUMBAM
34. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
1. IBRAHIM HARANDE
2. MUKTAR MUHAMMAD
3. MUSTAFA MERAM
4. ADAMU S. PAWA
5. AMINU DAN INU
6. USMAN WAZIRI HUSSAINI
7. IBRAHIM UMARU KILBU
8. ALH. GIRGIRI GODUROMA
9. SAYERI ARDO AHMADU
10. AMINA M. ABBA
11. ALH. MUHAMMAD MARI JUMBAM
12. KASHIM KISKA
13. BUBA MAINA SALEH
14. MAGAJI KAWUWA
15. BARMA LAWAN SANDA
16. DANEJO ADAMU LANTEWA
17. AMBALAM MUSA KARIYARI
18. GARBA ARIMMA MAFA
19. MAL.BUKAR MAFA
20. AHMADU DANDAL
21. SHERIFF MODU MANDADA’A
22. BUNU MAMMADA
23. ABUBAKAR H. KICHI
24. MALA MAI WAZIRI
25. HAJJA FATI USMAN
35. YUNUSARI LOCAL GOVERNMENT
36. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
37. LEFAMI BULAMA
2. HAJJA AISA ALH. MODU
3. UMARU SANDA
38. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
39. MALLAM UNE DAMA
2. HUSSAINI IBRAHIM
3. ALH. MADU KANAMMA
4. SADIQ TIJJANI SALEH
5. ALH. DUNA DEKWA
6. KYARI KOLO
7. MUSTAPHA FATIME
8. MADU MUSTAPHA
9. GORIMA LIMAN
10. LANA IBRAHIM KAFIYA
11. GONI AMINAMI GARAU
12. ALH. AWAKURU
13. USMAN ABANDE
14. MAHIRU ALH. TIJJANI
15. JIBRILLA CHIROMA
16. IDRISSA SHETTIMA
17. FUSAMI ALH. BAI
18. BUKAR GAJI ALH. SAMAILA
19. GONI AISAMI YUNUSARI
20. TAHIRU ALI
21. ALH. KANUMBU
22. TAHIRU GAJI
23. ALHAJI BABA GANA SANSANNA
24. MAIGARI TURU TOSHIA
25. SINTALMA MAIGARI
26. ALHAJI AHMDU YARO
40. YUSUFARI LOCAL GOVERNMENT
A. SENIOR SPECIAL ASSISTANTS
41. HON. ZANNA ZAKARIYA NGURUYE
2. HON. ABBANI GAMBO
3. BAMAI ALI
4. GAMBO ALUWA
42. SPECIAL ASSISTANTS (STATE)
43. ALH. USMAN MAIDASHI
2. GAMBO GANA
3. LAWAN KOLO MAYORI
4. MAGAJI MOHAMMED ABUBAKAR
5. ALH. ADAMU MATO
6. MUHAMMADU B. HARU
7. ISAH BELLO GAKORE
8. ALH. DANLADI SULE
9. ALH. MUSA ISA
10. TELA M. AUDU
11. GREMA KOGUNA
12. IBRAHIM AUDU
13. BELLO ZAKARIYA
14. BA AWA LAUWA
15. KACHALLA GAMBO
16. MOHAMMED DANI ALI
17. RABIU M. HUDU
18. ALHAJI MAMMAN LUSHE
19. KELLU IDI
20. JUMANA GONI KANKARE
21. ALH. MOH’D MUSTAPHA
22. MUHAMMAD WAKIL YUSUFARI
23. ALHAJI BABA ADAMU
24. AMSA BIRMA
25. ALI GONI MAINA
26. ALHAJI MODU YUSUFARI
LOCAL GOVERNMENT SPECIAL ADVISERS
1. BADE
2. Yakubu Namalka Dagona
2. Musa Ahmed Dawayo
3. Usman Buba Tagama
4. Kabiru Mansur Ahmed
5. Danliti Allasa Mudace
6. Abdullahi Sheriff Neily
7. Nasiru Sarki Zango
8. Audu Garba Katuzu
9. Mohammed Dogo Kole
10.Mohammed Shugaba
3. BURSARI
4. Yurai Kuchi Kuchiri
2. Muhammad Aisami Lawan
3. Massa Sunowa
4. Kachalla Bulama
5. Adamu Kachalla Fataka
6. Alhaji Wakil Gurdale
7. Mairamu Alhaji Muhammad
8. Alhaji Muhammad Dapchi
9. Idrissa Mala
10.Hassan Bayamari
5. DAMATURU
6. Bappa A. Ahmed
2. Mohammed A. Kwarawango
3. Mustapha MaiYadi
4. Garba Rabiu
5. Hajja Shehuram Murfa
6. Haruna Adamu
7. Baram Kabaru
8. Isa Dabugu
9. M. Kudi Mainu
10.Alhaji Kachalla Maina
11.Madu Kolo
7. FIKA
8. Inuwa Dan Kwara
2. Habu Dadinka Fika
3. Hajja Maimuna Damazai
4. Malum Makanike
5. Hon. Habu Baba Dala
6. Lawan Hassan
7. Umaru Hassan Goge
8. Zakar Lawan
9. Baba Gambo
10.Babe Alhaji Saleh
9. FUNE
10. Alhaji Sani Usman Tafida
2. Wakil Dajji Saleram
3. Bulama Kachalla
4. Hassan Eli Dogon Kuka
5. Suleman Inusa Miluka
6. Ade Abubakar Galadima
7. Ali Bulama Kule shanga
8. Mai Diyo Allagarno
9. Sani Hammadu Jajere
10. Mainau Tela Bindiga
11. Sani Haruna Dufuna
12. Alhaji Mai Maigoro Kayeri
13. Ayuba Idi Kolere
11. GEIDAM
12. Mallam Ajimi Bukar
2. Goni Modu Yaskomi
3. Bello Bukar
4. Alhaji Betimi Futchimiram
5. Maina Koso
6. Mohammed Kyari Awashi
7. Ba Lawan Karabiri
8. Kachallah Bukar Kusur
9. Sheriff Bukar Arnoram
10. Mallam Modu Goni Kanima
11. Alhaji Mustapha Gambomi
13. GUBJA
1.Hon. Habu Mutia
2. Alhaji Bukar Alh. Abba Wagir
3. Laman Modu Gotola
4. Hon. Ngari Madunari
5. Kalau Daninge
6. Hon. Ali Bulama Ngurbawu
7. Hon. Bako Alaji Bura Goniri
8. Sarki Haruna
9. Modu Kwayam
10. Bukar Mai Korya
14. GULANI
15. Tela Adam Zango
2. Hauwa Dashi Bara
3. Usman A. Bukar
4. Dogo Alhaji
5. Jinna A. Bukar
6. Bala Bulama Kotum
7. Ibrahim Mai Karfi
8. Usman Ruwan Kuka
9. Abba Bulama Sarkin Noma
10.Maina Bukar
11.Ngebi Yalwa
12.Hauwa M. Kellu
16. JAKUSKO
1. Yusuf Achida
2. Abatcha B. Jawa
3. Yarima Marcha
4. Hassan Lamido Banguwa
5. Baby Danyaro
6. Ya’u Gayu Kajuwa
7. Ibrahim Arabi
8. Babangida Jaji
9. Garba Jaji Guyik (Ciki)
10.Jaji Garba Iyim
10.KARASUWA
1. Jafaru Ali Jajimaji
2. Mallam Idi Lawan Bagana
3. Lawan Maidugu
4. Bashehu Rumfar Kara
5. Shauibu Bukar
6. A. Bagana Mai Yadi
7. Ali Baba
8. Galtima Lawan Audu
9. Chiroma Ba’aji
10.Maigari Ibrahim Black
11.MACHINA
1. Alhaji Modu Machina
2. Hon. Lawan Ngoma
3. Mohammed Keelumi
4. Alhaji Khundi Ghana
5. Hajja Mangu
6. Hon. Kalla Abba
7. Alhaji Wada Damai
8. Hon. Usman Maigida
9. Abdulkallamu Ferni
10.Mamman Goje
12.NANGERE
1. Ester Yaro
2. Buje Isa
3. Haruna Musa
4. Hajiya Daso
5. Maigari Abdulmumini
6. Ali Duddaye
7. Ishiyaka A. Ismail
8. Ado Nangere
9. Ishiyaku Garba Kukuri
10.Adbullahi Ibrahim Magume
11.Yakubu Mamman
13.NGURU
1. Kabiru Danyaro
2. Babagana Alhassan
3. Ali Abdulhamid Maigoro
4. Auwalu Isa Dan Konyo
5. Mohammed Garba
6. Mala Kaku Bukar Majakura
7. Burai Wadai
8. Gambo SUle
9. Bala Mai Shayi
10.Kanjoma Babagana L. Ngoma
14.POTISKUM
1. Auwal Yarima
2.Umar Hussaini
3. Ahmed Yusuf (Three Way)
4. Ilya Samaila Maja
5. Hon. Idi Ali Zagam
6. Inusa Maianguwa
7. Baturiya Kaltime Abubakar
8. Isa Arawa
9. Aminu Hassan
10. Salisu Ali Usman
15.TARMUWA
1. Habib Goni Sheru
2. Adamu Hassan Chiruokusko
3. Maruma Mustapha
4. Harande Umar Ngagga
5. Musa Ngadada
6. Sani Lamido Gero
7. Ahmadu Yarima Ngabobbi
8. Musa Sehau Lawan
9. Kachallah B. Kotomchi
10.Hauwa Ballere
16.YUSUFARI
1. Musa Bukar Lawan
2. Alhaji Musa Garin Ahmadu
3. Mohammed Tagijim
4. Ba Goni Bauma
5. Taiyomi Bulama
6. Mohammadu Aji Jebuwa
7. Inusa Kitingini
8. Maidugu Kachallah
9. Audu Ballama
10.TMusa Alh. Usman
17.YUNUSARI
1. Sheriff Zannah
2. Audu M. Barma
3. Isa Isa Gana
4. Audu Ali
5. Bamai M. Baba
6. Shuaibu Bulama Kujari
7. Bulama Kawule
8. Buduwaru
9. Audu Gagare
10.Mallam Kaku Zaji Biriri
There is OIL revenue from NIGER DELTA you can appoint cows and chickens. so much money, Lets restructure and see if you will be able to pay themReplyDelete
Chaaaa. See Niger delta oil moneyReplyDelete